Футбол

Sports.ruSports.ruЧемпионат Франции. «Лилль» принимает «Ним», «Лион» в гостях у «Сент-Этьена»

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В стартовом матче 9-го тура Лиги 1 "Марсель" в гостях проиграл "Амьену" (1:3).
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