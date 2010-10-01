Футбол
Sports.ruЧемпионат Франции. «Лилль» принимает «Ним», «Лион» в гостях у «Сент-Этьена»
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Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в Нью-Йорке
Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорка российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву и допросил.
Газета.Ru вчера в 18:26
Политика
В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок
REGNUM вчера в 16:09
Шоу-бизнес
Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии
Артистку заснял на видео мальчик, который тоже пришел в музей, чтобы познакомиться с экспонатами.
Народные новости вчера в 08:53
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Футбол
«Зенит» обыграл «Урал» и возглавил таблицу РПЛ
РИА Новости 06:23
Политика
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».
RT на русском 06:22
Армия и оружие
В США назвали самые опасные российские бомбардировщики
Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.
Известия вчера в 21:28
Авто
Названы популярные автомобили, которые лучше не покупать
Эксперты назвали популярные авто, которые лучше никогда не покупать.
МедиаПоток вчера в 07:01
Общество
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ для разгона протестующих у полицейского участка в районе Монкок, а также в районе Вань Чай, сообщает газета South China Morning Post.
РИА Новости 05:40
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Политика
Зеленский заявил, что давления со стороны Трампа не было
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп на него не давил и никаких предварительных условий для встречи не выдвигал.
Вести.Ru 05:36
Общество
Курьеры Ozon объявили забастовку
Сотрудники компании Ozon в Петербурге после встречи с руководителями решили продолжать забастовку до принятия их требований.
Газета.Ru 05:57
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Общество
Саудовская Аравия разрешила неженатым туристам жить вместе
Власти Саудовской Аравии разрешили туристам из других стран проживать в одном номере отеля без подтверждения родственных связей, сообщает Reuters.
Газета.Ru 05:49
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Кино
Трейлер Star Trek: Picard и дата выхода — 23 января
Действие «Пикара» разворачивается спустя 20 лет после событий Star Trek: Nemesis (2002).
Мир фантастики 04:48
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла Египет на Кубке мира
Сборная России одержала очень важную для себя победу над соперниками из Египта в Японии на проходящем сейчас в Стране восходящего солнца Кубке мира.
DixiNews 03:55
Армия и оружие
В ДНР обвинили силовиков в обстреле детского сада в Донецке
Украинские силовики обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, заявили представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 06:17
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве
Усиление ветра и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.
РИА Новости 02:55
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости 02:20
Политика
Иран передумал освобождать российскую журналистку
МИД Ирана опроверг информацию о скором освобождении российской журналистки Юлии Юзик, ранее задержанной на территории Исламской Республики.
Ruposters.ru вчера в 09:14
Технологии
Российские истребители Су-57 испытали новый цифровой камуфляж
ВКС России продолжают испытывать новейший истребитель пятого поколения Су-57.
Военное дело вчера в 05:25
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с МКС на Землю
Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с Международной космической станции на Землю.
Вечерняя Москва 03 октября в 08:23
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16