Футбол
Sports.ruЧемпионат Франции. «Монако» Головина проиграл «Марселю» – 3:4
В воскресенье "Монако" Александра Головина на своем поле был обыгран "Марселем" (3:4). Чемпионат Франции 5-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Энергетика
Мировые цены на нефть значительно выросли
RT на русском 21:19
Футбол
RAC1: Суарес посвятил гол «Валенсии» умершей дочери Энрике
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес сделал дубль в матче четвертого тура Примеры против «Валенсии» (5:2). Как пишет RAC1, игрок посвятил гол умершей дочери бывшего главного тренера каталонцев Луиса Энрике.
Бомбардир.ру 05:23
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews 05:02
Армия и оружие
NI рассказал о «сумасшедшем плане НАТО» потопить российские подлодки
На пике холодной войны у СССР было столько смертоносных подлодок в море, что западные военные стратеги были готовы прибегнуть к почти любым возможным контрмерам, пишет National Interest.
РИА Новости 20:32
Космос
Следующий пуск ракеты «Союз» с космодрома «Куру» намечен на 17 декабря
Ранее сообщалось, что пуск ракеты в октябре-ноябре не состоится из-за неготовности зарубежных космических аппаратов Следующий пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома "Куру" во Французской Гвиане намечен на декабрь, передает РИА Новости, ссылаясь на Германский центр авиации и космонавтики DLR.
Аргументы и Факты 21:41
Экономика
Производители водки просят поднять ее минимальную цену с нового года
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) направил в Минфин предложение о повышении минимальной розничной цены (МРЦ) на водку на 8,4% до 233 руб. за бутылку 0,5 л. Об этом рассказал президент союза Игорь Косарев на Московском финансовом форуме в пятницу, слова Косарева приводит агентство «Интерфакс».
Ведомости 13 сентября в 11:46
Авто
Honda готовит к дебюту самый бюджетный кроссовер бренда
Компания Honda уже в следующем году намерена вывести на рынок новый бюджетный кроссовер, который должен стать самым доступным в линейке бренда.
Новые автомобили вчера в 23:44
Происшествия
Технический эксперт озвучил скрываемую Нидерландами деталь в деле МН17
Экономика сегодня 13:10
Авто
Сколько можно экономить топлива при выключенном кондиционере
Многих автомобилистов волнует вопрос, а тратится ли меньше дорогого топлива, если во время движения выключать охлаждение в салоне.
Волга-Медиа 13 сентября в 04:17
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости 21:36
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Газета.Ru 21:31
Гаджеты
Компания Lenovo представила смарт-часы Lenovo Carme
На прошлой неделе китайский бренд Lenovo представил два новых смартфона — A6 Note и K10 Note.
ITZine.ru вчера в 12:38
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru 13 сентября в 03:40
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета 14:00
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»
В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
Газета.Ru вчера в 22:29
Политика
Пушков прокомментировал слова Кучмы о давлении на Зеленского
Кучма убежден, что на предстоящей встрече в нормандском формате, которая должна произойти в сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель окажут давление на украинского лидера Владимира Зеленского, с целью убедить его пойти на уступки Российской Федерации.
Pravda.Ru вчера в 05:46
Происшествия
Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении
Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.
Известия 21:44
Политика
Чемезов отрицает существование «политбюро» «ближнего круга» Путина
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов опроверг существование «Политбюро 2.0» и назвал информацию о коллегиальном принятии решений «ближним кругом» президента РФ Владимира Путина глупостью.
Коммерсантъ 21:40
Политика
СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас 6 сентября парафировали проект «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства».
РБК 22:42
Футбол
Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера «Спартака»
ProstoProSport 07:28
Армия и оружие
Военные США и Канады выполнят наблюдательный полет над Россией
Американские и канадские военные выполнят на этой неделе в рамках Договора по открытому небу наблюдательный полет над территорией России, в то время как специалисты из РФ - над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии.
ТАСС 18:04
Политика
В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru 03:55