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Sports.ruSports.ruЧемпионат Франции. «Монако» Головина проиграл «Марселю» – 3:4

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В воскресенье "Монако" Александра Головина на своем поле был обыгран "Марселем" (3:4). Чемпионат Франции 5-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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«Монако» Головина не побеждает 5 матчей со страрта сезона и идет 19-м в Лиге 1

Sports.ru16:52

Монако

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