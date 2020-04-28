Коронавирус
Евро-футбол.руЧемпионат Франции по футболу не будет доигран
Сезон во французских Лиге 1 и Лиге 2 не будет доигран. О принятии такого решения в Twitter сообщил журналист издания L’Equipe Бертран Латур. Футбольные соревнования во Франции возобновятся только в августе, когда стартует сезон 2020/2021.
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Общество
Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом
Сообщение приводит агентство ТАСС.
Эхо Москвы 09:29
Происшествия
В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей
В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля.
Известия 01:30
Общество
Россияне вылетели из США на родину возвратным рейсом «Аэрофлота»
Как сообщил президент общественной организации "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, этим рейсом в РФ возвращаются 19 российских школьников.
ТАСС 19:56
Общество
Умер великий магистр Мальтийского ордена
Lenta.ru 19:35
Гаджеты
«Большой Navi» будет вдвое больше графического процессора в современных топовых видеокартах AMD
Ранее слухи указывали на то, что новые топовые настольные видеокарты AMD мы получим в начале лета.
iXBT.com 14:06
Общество
Вице-президент США при посещении клиники не счел нужным надеть маску
Вице-президент США Майкл Пенс во время посещения клиники в штате Миннесота во вторник проигнорировал рекомендацию закрыть лицо тканевой маской, поскольку не заражен коронавирусом нового типа.
ТАСС 20:01
Общество
В Калининградской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Калининградской области продли власти региона до 11 мая включительно, 28 апреля сообщила пресс-служба регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна 14:33
Армия и оружие
В США показали прототип нового танка для сухопутных сил
В Соединенных Штатах впервые были публично показаны опытные образцы новых легких танков.
Военное дело вчера в 04:01
Наука
Названы симптомы легкой формы коронавируса
Потеря вкуса и обоняния могут являться симптомами легкого течения новой коронавирусной инфекции, свидетельствуют результаты исследования ученых из Школы медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего (UC San Diego Health).
Rambler News Service 12:08
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 26 апреля в 07:49
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
Футбол
Тарасов: оказавшись перед Путиным, скажу ему «доброе утро»
Оказавшись перед Путиным, скажу ему «Доброе утро», — сказал Тарасов в прямом эфире в «инстаграме» brain_sg.
Чемпионат 12:43
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями.
KM.ru 11:16
Общество
СМИ узнали размер возможных штрафов за оскорбление в интернете
Автор законопроекта пояснил агентству, что на сегодняшний день оскорбление в интернете подпадает под общее определение оскорбления.
РБК 18:19
Кино
Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Газета.Ru вчера в 01:17
Киберспорт
Игра Battlefield 6 может появиться уже в 2021 году
Финансовый директор EA Блейк Йоргенсен в январе заявлял, что дата выпуска Battlefield 6 будет известна в течение финансового 2022 года EA, который продлится с апреля 2021 года по март 2022 года.
МИТ 14:56
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 16:33
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Общество
В Москве из-за самоизоляции ввели новый закон о тишине
В Москве из-за режима самоизоляции вступил в силу новый закон о тишине.
Lenta.ru 14:04
Здоровье
От смертельного симптома коронавируса помогло средство от артрита
Французские врачи обнаружили эффективность лекарства от ревматоидного артрита для борьбы с потенциально смертельным симптомом коронавирусной инфекции.
UfacityNews.ru 05:11
Авто
Geely запустит собственные спутники для сверхточной навигации
Первые два спутника позволят Geely развернуть систему позиционирования, определяющую положение с точностью до сантиметра, а также запустить ИИ-платформу OmniCloud.
Motor 07:16
Шоу-бизнес
Иван Ургант высказался о скандале с Тодоренко
Скандал, возникший из-за слов Регины Тодоренко о домашнем насилии, не утихает который день.
Суть событий 08:42
Здоровье
Дожить до июня: Кремль не слушает академиков и сам «лечит» народ, нагнетая панику
«Как минимум до 11 мая», – предположил он на заседании регионального оперштаба по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в воскресенье, 26 апреля.
Свободная Пресса 01:32
Экономика
Набиуллина призвала расширить механизмы прямой господдержки
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала расширить механизмы прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства.
Солидарность 09:52
Общество
Число инфицированных коронавирусом в США превысило миллион человек
Америка находится на первом месте по количеству заболевших и летальным исходам.
Государственные Вести 03:24
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Экономика
Нефтяная компания Diamond Offshore из США подает на банкротство
Diamond Offshore, которая заявляла об убытках еще до текущего падения цен на нефть, подала на банкротство в понедельник, 27 апреля.
BFM.ru вчера в 21:04
Происшествия
Колымчанин «залил» в интернет личный видеоролик своей знакомой и попал под следствие
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
MagadanMedia.ru 20:12
Армия и оружие
Турция перешла в наступление в Сирии
Деловое.ТВ 13:26