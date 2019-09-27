Футбол
Бомбардир.ру«Чемпионат»: Гаттузо прилетел в Москву с целью возглавить клуб РПЛ
Дженнаро покинул «Милан» по окончании прошлого сезона. Ранее он работал с «Пизой», «Палермо» и греческим ОФИ. Гаттузо был игроком «Милана» с 1999 по 2012 год.
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Происшествия
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Алексею Миняйло, обвиняемому в участии в массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
РИА Новости 25 сентября в 18:34
Шоу-бизнес
79-летняя Светлана Светличная лечится в Германии от остеопороза
Дни24 вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Происшествия
Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 15:26
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
РИА Новости 10:07
Политика
Лавров назвал действия США по СВПД разрушительными
Действия США разрушительны в ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД) и в регионе Персидского залива, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 15:33
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru 07:23
Транспорт
В Петербурге возведут еще один мост через Неву
Новая переправа будет возведена неподалеку от Финляндского железнодорожного моста и тем самым снизит транспортную нагрузку на мост Александра Невского и Володарский мост.
Собака.ru 03:58
Здоровье
Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет
Каждый человек после 35 лет должен следить за весом, давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови, если показатели превышают норму, это может свидетельствовать о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заявил президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Сеченовского университета, профессор, академик РАН Юрий Беленков.
РИА Новости 08:53
Энергетика
Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало августа, в рамках подготовки к отопительному сезону компания «Укртрансгаз» выполнила 65% работ по ремонту и модернизации объектов газотранспортной системы (ГТС) Украины.
REGNUM 08:31
Экономика
Акции китайских компаний рухнули из-за угрозы ухода с бирж США
Акции большинства китайских компаний, которые торгуются на фондовых биржах в США, показали резкое падение после сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность исключения ценных бумаг китайских компаний из котировального списка американских фондовых бирж.
РБК 14:43
Происшествия
В РФ открыли первый мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
В Курортном районе Петербурга открыли первую памятную мемориальную доску в честь 14 погибших в июле подводников в Баренцевом море, сообщил председатель региональной общественной организации "Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ" Игорь Курдин, передает ТАСС.
РЕН ТВ 14:15
Кино
Актер «Глухаря» Виктор Балабанов экстренно госпитализирован
В пятницу, 27 сентября, актера Виктора Балабанова экстренно госпитализировали.
Piter.tv 09:34
Политика
Лавров заявил Помпео о готовности России к диалогу с США
Россия открыта для диалога с США в различных областях, но только на основе уважения интересов друг друга, сообщили журналистам в МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео в рамках Генассамблеи ООН.
РИА Новости 13:30
Происшествия
Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства
Главное управление МВД по Москве начало проверку после поступления от сотрудниц полиции жалоб на домогательства со стороны начальства.
Известия 13:36
Наука
Обнаружены микробы возрастом 3,7 миллиарда лет
Машины и Механизмы вчера в 09:58
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Футбол
ФИФА ответила на обвинения в махинациях в голосовании премии The Best
Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на обвинения в подтасовке результатов голосования на премии за лучшего игрока года.
Газета.Ru 14:49
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов
В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.
Ведомости 09:59
Авто
Стартовало производство новых автобусов для Подмосковья
ЛиАЗ запустил производство новых автобусов к концу 2020 года.
32CARS.ru 06:59
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру 25 сентября в 20:09
Общество
МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
Ведомости вчера в 12:42
Общество
МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете
МВД России предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете.
Коммерсантъ 12:24
Шоу-бизнес
Дочь Энрике Иглесиаса растет копией Анны Курниковой
На двух роликах, которыми поделился певец со своей 14-миллионной аудиторией в Instagram, он танцует с дочкой Люси, которой в декабре исполнится два года.
Wday.ru вчера в 08:01
Армия и оружие
США возобновили авиаудары по ИГИЛ в Ливии
Первый удар пришелся на на юго-запад Ливии, второй и третий были совершены у города Марзук По информации агентства, в прошлом году США провели восемь авиаударов в Ливии.
Национальная служба новостей 14:14
Экономика
На создание российского аналога «Википедии» потратят 1,7 млрд рублей
На создание ресурса, который должен стать аналогом «Википедии» выделят почти 1,7 млрд рублей.
АБН вчера в 06:05
Политика
Пелоси обвинила Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским
Россия причастна к скандалу, возникшему вокруг переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявила 27 сентября спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире телеканала MSNBC.
REGNUM 09:45
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 11:27