Футбол
Нева СпортГаттузо прилетел в Москву на переговоры с российским клубом
Бывший наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву. Сообщается, что в ходе визита в столицу итальянский специалист хочет достигнуть договоренность о работе в России. Дженнаро не прочь возглавить какой-нибудь клуб РПЛ.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:22, Вашингтон
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Экономика
В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru вчера в 01:23
Энергетика
Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва
Срывом отопительного сезона грозят долги тепловых компаний перед «Нафтогазом».
REGNUM 08:31
Общество
В Петербурге родилась Россия Русских
Газета.Ru 09:25
Происшествия
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
РИА Новости 10:10
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Армия и оружие
Корабль ПМО «Владимир Емельянов» вышел на ходовые испытания
Корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" проекта 12700 приступил к заводским ходовым испытаниям.
Sudostroenie.info 03:16
Происшествия
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
РИА Новости 10:07
Политика
Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка Слюсарева
Интерфакс - Россия 05:02
Шоу-бизнес
Светлана Светличная начала лечение от возрастной болезни
Светличная начала лечение и с оптимизмом смотрит в будущее, стараясь обращать на болезнь поменьше внимания.
Телепрограмма вчера в 07:44
Происшествия
В Ростовской области из-за ошибки врачей мальчику ампутировали руку
В Зерноградском районе Ростовской области 11-летнему мальчику ампутировали руку из-за ошибки врачей.
РБК 05:06
Экономика
Путин назвал основную цель ускорения роста экономики
РФ взяла курс на ускорение роста экономики, основной целью которого в первую очередь является работа по повышению доходов населения.
ГлобалМСК.ру вчера в 18:13
Космос
«Роскосмос» вновь отложил запуск «Протона-М»
Newstracker.ru 24 сентября в 14:06
Армия и оружие
Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников
Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия 09:03
Общество
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который начнет действовать в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Шоу-бизнес
Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии
Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.
9111.ru вчера в 05:37
Армия и оружие
Впервые Су-57 и «Охотник» полетали вместе
Истребитель пятого поколения Су-57 и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» впервые полетали вместе.
Lenta.ru 09:24
Экономика
Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске
АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
Коммерсантъ Челябинск 01:06
Экономика
Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков
Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации.
Газета.Ru 02:54
Общество
Медведев поручил обновить потребительскую корзину россиян
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.
Газета Кемерова 06:38
Политика
Минздрав Чечни рассказал о состоянии здоровья Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров действительно испытывает недомогание, но речь идет об обычном ОРЗ.
Народные новости вчера в 18:48
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
Газета.Ru 09:22
Политика
Трамп отказался отменять санкции против Ирана ради начала переговоров
Предложение властей Ирана отменить все санкции для начала диалога Вашингтона и Тегерана было встречено отказом, заявил 27 сентября президент США Дональд Трамп.
REGNUM 10:43
Политика
Лавров назвал неприятным отказ Белоруссии разместить авиабазу России
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Республики Беларусь разместить на своей территории российскую военную авиабазу.
Известия вчера в 01:31
Общество
В Казани стартовал финал конкурса «Цифровой прорыв»
Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», стартовал в Казани.
Национальная служба новостей 07:28
Экономика
Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM вчера в 05:58
Происшествия
В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР
В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
RT на русском 02:40