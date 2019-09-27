Футбол

Нева СпортНева СпортГаттузо прилетел в Москву на переговоры с российским клубом

Бывший наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву. Сообщается, что в ходе визита в столицу итальянский специалист хочет достигнуть договоренность о работе в России. Дженнаро не прочь возглавить какой-нибудь клуб РПЛ.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

СМИ: Гаттузо даст интервью Арустамяну и посетит матч «Локомотив» – «Зенит»

Советский спорт08:04

Гаттузо засняли отдыхающим в одном из клубов Москвы

Sportbox.RU05:58

Гаттузо давно русский. Чуть не перешел в «Спартак» и «Анжи», забивал в свои на Кубке РЖД

Sport24.ru07:47

Стало известно, зачем Гаттузо приехал в Москву

Sport.ru06:44

Гаттузо прилетел в Россию, чтобы сняться в программе «Инсайдеры» Нобеля Арустамяна

Sports.ru06:00

Гаттузо засняли отдыхающим в одном из клубов Москвы

Матч ТВ05:58

Гаттузо прилетел в Москву, чтобы найти работу в российском клубе

Чемпионатвчера в 18:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:22, Вашингтон
Общество

Девушка написала СМС умершему брату и получила ответ

News.ru 01:10
Политика

Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 10:52
Экономика

В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера

Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru вчера в 01:23
Энергетика

Отопительный сезон в ряде городов Украины оказался под угрозой срыва

Срывом отопительного сезона грозят долги тепловых компаний перед «Нафтогазом».
REGNUM 08:31
Общество

В Петербурге родилась Россия Русских

Газета.Ru 09:25
Политика

Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

РИА Новости 06:42
Происшествия

Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка

Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
РИА Новости 10:10
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Армия и оружие

Корабль ПМО «Владимир Емельянов» вышел на ходовые испытания

Корабль противоминной обороны "Владимир Емельянов" проекта 12700 приступил к заводским ходовым испытаниям.
Sudostroenie.info 03:16
Происшествия

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.
РИА Новости 10:07
Политика

Мэром Тулы стала олимпийская чемпионка Слюсарева

Интерфакс - Россия 05:02
Шоу-бизнес

Светлана Светличная начала лечение от возрастной болезни

Светличная начала лечение и с оптимизмом смотрит в будущее, стараясь обращать на болезнь поменьше внимания.
Телепрограмма вчера в 07:44
Происшествия

В Ростовской области из-за ошибки врачей мальчику ампутировали руку

В Зерноградском районе Ростовской области 11-летнему мальчику ампутировали руку из-за ошибки врачей.
РБК 05:06
Экономика

Путин назвал основную цель ускорения роста экономики

РФ взяла курс на ускорение роста экономики, основной целью которого в первую очередь является работа по повышению доходов населения.
ГлобалМСК.ру вчера в 18:13
Космос

«Роскосмос» вновь отложил запуск «Протона-М»

Newstracker.ru 24 сентября в 14:06
Армия и оружие

Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников

Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Известия 09:03
Общество

Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который начнет действовать в России с 1 октября.
РИА Новости 02:29
Шоу-бизнес

Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии

Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.
9111.ru вчера в 05:37
Армия и оружие

Впервые Су-57 и «Охотник» полетали вместе

Истребитель пятого поколения Су-57 и беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» впервые полетали вместе.
Lenta.ru 09:24
Экономика

Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске

АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
Коммерсантъ Челябинск 01:06
Космос

Российские ученые разработали систему борьбы с космическим мусором

Вести.Ru 00:21
Экономика

Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации.
Газета.Ru 02:54
Общество

Медведев поручил обновить потребительскую корзину россиян

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать переход на новую потребительскую корзину, говорится в перечне поручений председателя правительства.
Газета Кемерова 06:38
Политика

Минздрав Чечни рассказал о состоянии здоровья Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров действительно испытывает недомогание, но речь идет об обычном ОРЗ.
Народные новости вчера в 18:48
Политика

Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке.
Газета.Ru 09:22
Политика

Трамп отказался отменять санкции против Ирана ради начала переговоров

Предложение властей Ирана отменить все санкции для начала диалога Вашингтона и Тегерана было встречено отказом, заявил 27 сентября президент США Дональд Трамп.
REGNUM 10:43
Политика

Лавров назвал неприятным отказ Белоруссии разместить авиабазу России

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Республики Беларусь разместить на своей территории российскую военную авиабазу.
Известия вчера в 01:31
Общество

В Казани стартовал финал конкурса «Цифровой прорыв»

Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который является одним из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», стартовал в Казани.
Национальная служба новостей 07:28
Экономика

Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти

По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM вчера в 05:58
Происшествия

В Приморье задержаны шхуны и мотоботы с 262 браконьерами из КНДР

В исключительной экономической зоне России в Приморье задержаны три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР.
RT на русском 02:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное