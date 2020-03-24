Немецкая футбольная лига (DFL) встретилась с представителями первой и второй Бундеслиги и порекомендовала отложить возобновление сезона как минимум до 30 апреля. Об этом сообщает официальный сайт DFL.

Бундеслига возобновится не раньше конца апреля

Спорт день за днем

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Политика Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку Москва, 24 марта 2020, 16:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали российского президента Владимира Путина во время его визита в медицинское учреждение.

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