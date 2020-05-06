Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Бундеслига со второй половины мая может возобновить игры. По словам канцлера. для этого должны выполняться согласованные и опробованные правила.

В Германии со второй половины мая возобновится чемпионат по футболу

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