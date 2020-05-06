Коронавирус
Московский КомсомолецВ Германии со второй половины мая возобновится чемпионат по футболу
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что Бундеслига со второй половины мая может возобновить игры. По словам канцлера. для этого должны выполняться согласованные и опробованные правила.
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Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
РИА Новости 11:06
Хоккей
КХЛ решила не определять победителя Кубка Гагарина
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не определять чемпиона и победителя Кубка Гагарина из-за досрочного завершения сезона в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
РБК 03:42
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных.
Rambler News Service 11:54
Общество
Московские школьники продолжат обучаться дистанционно до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские школьники продолжат обучение в дистанционной форме.
Газета.Ru 09:26
Общество
Власти заявили о неготовности Петербурга к снятию ограничений
На первом этапе россиянам разрешат заниматься спортом на открытом воздухе, на втором будут отменены ограничения на прогулки, а также начнут работать образовательные учреждения и торговые точки, но с ограничением по числу посетителей.
Известия 13:32
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram
В четверг, 7 мая, сообщество Free TON Community (состоит из разработчиков и потенциальных пользователей TON) запустило блокчейн-платформу Free TON.
РБК 08:25
Кино
Создатель «Черного зеркала» не собирается работать над шестым сезоном
Интересно, что ранее, по завершении пятого сезона, Брукер дал понять, что он намерен и дальше развивать «Черное зеркало», рассматривая для этого разные форматы, включая спин-оффы и новые интерактивные эпизоды вслед за «Брандашмыгом».
Popcornnews.ru 06:20
Общество
Собянин заявил о 300 тысячах заразившихся коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч.
Lenta.ru 05:16
Политика
Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.
Коммерсантъ 13:27
Общество
Собянин объяснил, почему карантин начали снимать со стройки
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента в среду заявил о готовности столицы к возобновлению работы строительных и промышленных организаций с 12 мая.
РБК 09:43
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Здоровье
Объяснена опасность коронавируса для мужчин
Мужчины хуже женщин переносят заражение коронавирусом, потому что, как правило, ведут менее здоровый образ жизни, объяснил "МК" инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 15:19
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
Экономика
Сбербанк понизил ипотечные ставки
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья. Об этом сообщается на сайте "ДомКлик".
РИА Новости вчера в 07:46
Экономика
ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд руб. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года.
Известия 13:18
Общество
Названа сумма штрафа для предприятий за отсутствие масок у сотрудников
Штрафы за отсутствие масок и перчаток у сотрудников предприятий могут быть оформлены как на самих сотрудников, так и на работодателей, при этом для юридических лиц штрафы кратно выше по сравнению с физическими.
RT на русском 12:12
Происшествия
В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие
Коммерсантъ 03:59
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули
Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Общество
Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август
В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
Все для Вас вчера в 06:55
Игры
Анонсирована Dirt 5
На презентации Inside Xbox анонсировали Dirt 5. Игра выйдет на Xbox Series X. Разработчики показали первый трейлер.
Cyber.sports.ru 11:14
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
«Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала, после того как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике», — уточнила пресс-служба телеканала.
RT на русском 05:00
Общество
Миллиардер Босов покончил с собой
Газета.Ru вчера в 14:55
Здоровье
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
РИА Новости 07:29
Кино
Десятый сезон «Американской истории ужасов» могут отложить на год
В своем интервью для издания The Wrap создатель сериала Райан Мерфи заявил, что юбилейный, десятый сезон, возможно придется сильно изменить.
Телепрограмма 01:40
Космос
Virgin Galactic и NASA объявили о разработке сверхзвукового самолета
Американская компания Virgin Galactic совместно с NASA объявили о намерении создать сверхзвуковой самолет для гражданской и деловой авиации.
Ридус вчера в 10:11