В стране введен запрет на проведение спортивных мероприятий до 1 сентября. Пресс-служба Эредивизи (чемпионат Голландии по футболу - прим.) на официальном сайте турнира сообщила, что нынешний сезон может быть досрочно завершен.

Чемпионат Голландии по футболу будет завершен досрочно

Спорт день за днем

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