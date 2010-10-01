Футбол

Sports.ruSports.ruЧемпионат Испании. «Барса» обыграла «Атлетико»

Атлетико — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
Томас Парти
8′
18′
Хуниор Фирпо
Анхель Корреа
21′
32′
Жерар Пике
51′
Иван Ракитич
65′
Клеман Лангле
Жоау Феликс
Витоло
66′
Витоло
69′
Фелипе
73′
Анхель Корреа
Тома Лемар
73′
73′
Артур
Артуро Видаль
83′
Жерар Пике
Самюэль Умтити
86′
Лионель Месси
Эктор Эррера
Ренан Лоди
87′
1 фото
Чемпионат Испании 15-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Чемпионат Испании. «Барса» обыграла «Атлетико»

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