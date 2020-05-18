Коронавирус

ODDS.ruODDS.ruЧемпионат Испании намерены возобновить 12 июня

Что касается Испании, то ориентировочно мы начнем 12 июня.
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Чемпионат Испании планируют возобновить 12 июня

Sport.ru03:59

Президент Ла Лиги: Рассчитываем возобновить примеру 12 июня

Советский спорт02:46

Чемпионат Испании планируют возобновить 12 июня

Чемпионатвчера в 21:42

Тебас назвал ориентировочную дату рестарта чемпионата Испании

Евро-футбол.ру01:05

Старт чемпионата Испании намечен на 12 июня

Спорт-Экспрессвчера в 23:09

Президент Ла Лиги подтвердил дату возобновления сезона в Испании

РБК01:12

Глава Ла Лиги Тебас: «Бундеслига — пример для подражания»

Sport24.ruвчера в 20:44
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Музыка

Британские зрители определили величайшую песню «Евровидения»

Британские зрители, путем голосования, выбрали величайшую песню музыкального конкурса «Евровидение» за всю его историю.
Культуромания 07:32
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Армия и оружие

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

Коммерсантъ 02:06
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Политика

Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
Происшествия

В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки

В Татарстане Нижнекамский городской суд вынес приговор полицейским, которые пытали задержанных, пытаясь добиться от них признательных показаний, сообщили РБК в правозащитной организации «Зона права», представляющей интересы потерпевших.
РБК 05:16
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Футбол

«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев Советов»

REGNUM 05:44
Общество

Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции

Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.
Коммерсантъ 05:18
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Космос

Рогозин заявил, что США взяли курс на милитаризацию космоса

"Судя по всему, США берут курс на милитаризацию космоса", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.
ТАСС 06:55
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Общество

Чичваркин заявил о финансовых затруднениях: «Бизнес наполовину жив»

БИЗНЕС Online 06:00
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
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Общество

Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений

Более 20 российских регионов готовы к постепенному смягчению ограничений, введённых из-за коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета.
RT на русском 05:59
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Кино

«Великая» показалась на экранах

На платформе Hulu состоялась премьера сериала под названием «Великая».
Коммерсантъ FM 16 мая в 13:13
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Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
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Общество

Покупатели США отказываются от товаров из Китая

Покупатели США отказываются от товаров, в частности 40% респондентов готовы на такой шаг уже сегодня.
Версия.Инфо 07:14
5
Политика

МИД Украины готовит программу «деоккупации» Крыма — Кулеба

Киев, 18 мая 2020, 14:06 — REGNUM Эксперты политического директората МИД Украины подготовили «Стратегию деоккупации Крыма», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 мая в в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 07:06
7
Происшествия

В Москве «заминировали» семь больниц, где лечат от COVID-19

Неизвестные сообщили о "минировании" сразу семи московских больниц, где сейчас лечат больных с COVID-19, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 07:19
3
Общество

Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, 18 мая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru вчера в 07:27
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Происшествия

На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 16 мая в 05:40
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent впервые с апреля поднялась выше $34

Лондон, 18 мая 2020, 13:47 — REGNUM Цена нефти марки Brent с поставкой в июле нынешнего года в ходе торгов на лондонской бирже ICE впервые с начала нынешнего апреля превысила цену в $34 за баррель.
REGNUM 06:47
98
Общество

Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
68
Общество

Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам.
РЕН ТВ 06:58
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Общество

Минсельхоз не поддержал запрет на ввоз сои с ГМО

Москва, 18 мая 2020, 12:03 — REGNUM Минсельхоз РФ не считает нужным выступать против постановления российского правительства касаемо упрощённого ввоза соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО.
REGNUM 05:03
1,7K
Общество

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
930
Общество

Власти допустили открытие первых пляжей в Сочи с 1 июня

РБК 07:47
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Шоу-бизнес

Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша

Актриса и певица Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша, сообщает Пятый канал.
РИА Новости 07:50
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Общество

Москвичам посоветовали готовиться к похолоданию и снегу

Жителям столицы посоветовали готовиться к изменениям погоды.
Комсомольская правда 07:12
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Космос

«Джеймс Уэбб» сложили в полетную конфигурацию

Специалисты, работающие с космическим телескопом «Джеймс Уэбб», успешно сложили его в конфигурацию, в которой он будет находится под обтекателем ракеты-носителя «Ариан 5» во время полета в космос.
N+1 05:06
Общество

Число новых заражений коронавирусом продолжает снижение

За последние сутки в России выявлено 8 926 новых случаев коронавируса в 81 регионе, пишет сегодня, 18 мая, ТГ-канал "Русский Демиург".
ИА REX 04:30
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Общество

В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
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Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
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Политика

На Украине хотят переименовать страну в Русь

Украинский адвокат Андрей Федур предложил создать новое государство, переименовав Украину в Русь.
Газета.Ru 06:48
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