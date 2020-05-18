Коронавирус
ODDS.ruЧемпионат Испании намерены возобновить 12 июня
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Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Игры
Создатели Minecraft сменили название и логотип
Руководители теперь уже Mojang Studios решили выйти за пределы вселенной Minecraft.
The GEEK 04:33
Политика
Опрос показал уровень доверия украинцев к Зеленскому
Более половины украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, пишет УНИАН со ссылкой на опрос, проведенный соцгруппой «Рейтинг».
Rambler News Service 04:55
Общество
Власти китайского Уханя скрывали масштабы вспышки коронавируса
Телеканал напоминает, что именно ведущий эпидемиолог Китая одним из первых подтвердил факт передачи коронавируса от человека к человеку.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Игры
«Epic Games» раздал игр на сумму 150000 рублей
ГЛАС.RU 04:04
Наука
Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости вчера в 17:52
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
В Красноярский край перебрасывают военных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Минобороны.
Коммерсантъ 02:06
Армия и оружие
ПНС заявило о захвате воздушной базы аль-Ватыя на западе Ливии
Наши отважные военные установили контроль над военно-воздушной базой аль-Ватыя прокомментировали военные ПНС Напомним, что аль-Ватыя располагается на западе Ливии, недалеко от территориальной границы с Тунисом.
Piter.tv 04:30
Общество
Депздрав Москвы ответил на сообщения об очередях в поликлиниках
Департамент здравоохранения Москвы провел проверку по сообщениям об очередях в столичных поликлиниках при проведении ИФА-тестирования, отметив некоторые проблемы из-за того, что некоторые люди пришли не по записи, но указав при этом, что приведенные данные не отражают реального положение дел.
РИА Новости 03:31
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Экономика
«Транснефть» предложила повысить тарифы на прокачку нефти
"Транснефть" предложила не снижать, а повысить ее тарифы на прокачку нефти, это будет выгоднее государству, говорится в материалах монополии.
Интерфакс 03:09
Финансы
Курс евро опустился ниже 79 рублей
Курс евро в ходе торгов в понедельник, 18 мая, опустился ниже 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 04:27
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома.
РИА Новости вчера в 05:05
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Политика
Заразившийся коронавирусом Песков рассказал о лечении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков продолжает лечиться от коронавируса.
Lenta.ru 04:40
Кино
Новый сезон «Смешариков» выйдет на ТВ осенью
News.ru 04:06
Кино
Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии
Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране.
Собеседник 03:26
Общество
Роскачество выявило превышение нормы мышьяка в креветках
Эксперты Роскачества выявили превышение допустимых норм мышьяка в креветках нескольких торговых марок, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
РБК 02:58
Общество
В России за сутки подтвердили 8926 случаев коронавирусной инфекции
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 290 678 случаев (+3,2%) коронавирусной инфекции, уточняют в штабе.
Интерфакс 03:39
Кино
Скончался актер Гено Сильва, звезда фильма «Лицо со шрамом»
Американский актер, звезда финальной сцены фильма «Лицо со шрамом» Гено Сильва скончался на 73-м году жизни, передает TMZ.
Культуромания 03:49
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество
Паспортные данные оштрафованных граждан обнаружились в интернете
В мэрии рекомендуют гражданам не выкладывать в интернет скриншоты штрафов и не передавать их номера третьим лицам.
Коммерсантъ вчера в 18:28
Здоровье
В Минздраве предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса
В Минздраве России предостерегли гипертоников при пандемии коронавируса. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:52
Происшествия
Форвард сборной Англии арестован за нарушение карантина
Сообщается, что модель доставили в больницу, а форвард был задержан полицией, как нарушитель карантина.
Вести.Ru 03:15
Авто
Volkswagen Golf, Passat и Polo могут покинуть мировой рынок
Автомобильный рынок немецкого производителя Volkswagen могут покинуть модели Golf, Passat и Polo.
NewInform вчера в 08:13
Технологии
YouTube больше не считает разрешение 720p высоким качеством
Отметку HD теперь можно увидеть рядом с разрешением 1080p или выше, а более низкий уровень качества классифицируется как SD (Standard Definition).
3DNews 04:40
Политика
На Украине испугались «энергетической экспансии» России
Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков считает, что Россия пытается захватить энергорынок Украины при помощи дешевого электричества.
Lenta.ru 01:01