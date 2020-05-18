Коронавирус

ODDS.ruODDS.ruЧемпионат Испании намерены возобновить 12 июня

Что касается Испании, то ориентировочно мы начнем 12 июня.
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Чемпионат Испании планируют возобновить 12 июня

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Армия и оружие

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Наши отважные военные установили контроль над военно-воздушной базой аль-Ватыя прокомментировали военные ПНС Напомним, что аль-Ватыя располагается на западе Ливии, недалеко от территориальной границы с Тунисом.
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