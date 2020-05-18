Коронавирус
LiveSport.ruЧемпионат Испании возобновится 12 июня
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Здоровье
В Дагестане от коронавируса умирают врачи
ФедералПресс вчера в 03:17
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
РБК вчера в 17:17
Общество
Мишустин назвал число готовых к смягчению карантинных мер регионов
«На сегодня по объективным показателям ежедневного мониторинга ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер», — сказал Мишустин.
РБК 06:09
Хоккей
Яшкин признан самым ценным игроком чемпионата КХЛ минувшего сезона
Форвард московского "Динамо" Дмитрий Яшкин признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата КХЛ минувшего сезона, сообщается на официальном сайте лиги.
РИА Новости 05:43
Происшествия
В отделе полиции умер 18-летний россиянин
В Тюмени скончался 18-летний житель в отделе полиции № 4. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе управления МВД России по Тюменской области.
Lenta.ru 06:09
Общество
Названо условие снятия запрета на привычные прогулки из-за коронавируса
Условие снятия запрета назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС в понедельник, 18 мая.
Lenta.ru 06:11
Здоровье
В Пензенской области 78 медиков заразились коронавирусом
В рамках совещания с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Оксана Чижова рассказала, что в настоящий момент лабораторно подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом среди медработников на территории Сурского края.
ПензаСМИ 02:59
Происшествия
В Челябинской области от ковидной пневмонии умерли ещё два человека
Челябинск, 17 мая 2020, 11:26 — REGNUM В Челябинской области за сутки умерли ещё два человека с коронавирусом.
REGNUM вчера в 04:26
Экономика
Бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении
RT изучил финансовые отчёты всех лондонских компаний, которые контролируют Чичваркин и его вторая жена Татьяна Фокина, и пришёл к выводу: их финансовое положение было близко к критическому ещё два года назад.
RT на русском 00:00
Наука
Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости вчера в 17:52
Политика
Назван лучший президент в истории Украины
Украинцы назвали лучшего президента страны за всю историю независимости.
Lenta.ru 05:04
Происшествия
Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Интерфакс вчера в 04:41
Общество
В Башкирии мэрия Стерлитамака ночью снесла памятник Колчаку
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
Общество
Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах
Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
РБК 05:12
Экономика
Доходы бюджета Москвы упали на 8%
Из-за коронавируса доходы бюджета Москвы за первые четыре месяца 2020 года упали на 7,6%, тогда как в проекте бюджета зкладывался рост на 8%, рассказал "Ведомостям" заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов.
Интерфакс 02:27
Технологии
В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов
Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета 03:37
Происшествия
Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области
Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.
Газета.Ru вчера в 17:34
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Недвижимость
Жилье вернулось к стагнации
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет сложившуюся ситуацию на вторичном рынке стагнацией: не произошло ни заметного снижения, ни роста цен на жилье.
Коммерсантъ вчера в 03:00
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
Общество
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО
Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
Игры
Epic Games раздала игр на сумму больше ₽150 тысяч
CyberSport.ru 01:08
Политика
Песков продолжает лечение от коронавируса
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
Вести.Ru 05:17
Кино
Во втором сезоне The Witcher появится новый ведьмак
Создатели сериала The Wітснеr ввели во второй сезон нового персонажа, которого не было ни в книгах Анджея Сапковского, ни в играх по вселенной.
iReactor 05:12
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49