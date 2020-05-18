Хоккей Яшкин признан самым ценным игроком чемпионата КХЛ минувшего сезона Форвард московского "Динамо" Дмитрий Яшкин признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата КХЛ минувшего сезона, сообщается на официальном сайте лиги.

Происшествия В отделе полиции умер 18-летний россиянин В Тюмени скончался 18-летний житель в отделе полиции № 4. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе управления МВД России по Тюменской области.

Общество Названо условие снятия запрета на привычные прогулки из-за коронавируса Условие снятия запрета назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС в понедельник, 18 мая.

Здоровье В Пензенской области 78 медиков заразились коронавирусом В рамках совещания с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Оксана Чижова рассказала, что в настоящий момент лабораторно подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом среди медработников на территории Сурского края. 2

Экономика Бизнес лондонского спонсора Навального — Евгения Чичваркина — оказался в финансовом затруднении RT изучил финансовые отчёты всех лондонских компаний, которые контролируют Чичваркин и его вторая жена Татьяна Фокина, и пришёл к выводу: их финансовое положение было близко к критическому ещё два года назад.

Наука Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19 Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование. 145

Общество Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов. 22

Экономика Доходы бюджета Москвы упали на 8% Из-за коронавируса доходы бюджета Москвы за первые четыре месяца 2020 года упали на 7,6%, тогда как в проекте бюджета зкладывался рост на 8%, рассказал "Ведомостям" заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов. 36

Происшествия Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.

Политика На Украине призвали переименовать страну в Русь Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь. 262

Недвижимость Жилье вернулось к стагнации Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов называет сложившуюся ситуацию на вторичном рынке стагнацией: не произошло ни заметного снижения, ни роста цен на жилье.

Общество Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве. 1,6K