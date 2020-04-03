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Чемпионат Италии могут возобновить 20 мая
Газета.Ru
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Стали известны приблизительные сроки возобновления итальянской Серии А. О них рассказал президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина. По его словам, главный приоритет — завершить сезон.В источнике
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