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Стали известны приблизительные сроки возобновления итальянской Серии А. О них рассказал президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина. По его словам, главный приоритет — завершить сезон.