Коронавирус
ГЛАС.RUЧемпионат Италии могут завершить досрочно
Издание «Football Italia» сообщает о том, что первенство Италии будет завершено досрочно в том случае, если клубам не разрешат проводить игры до 14 июня. Известно, что итальянские власти в ближайшее время начнут ослаблять режим карантина.
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Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Автоспорт
Формула 1 объявила о планах по проведению сезона-2020
Autosport.com.ru вчера в 05:10
Политика
МИД Украины отказался признавать геноцид армян
МИД Украины отказался признавать геноцид армян. Об этом сообщили журналисты издания "Страна.ua".
Piter.tv 03:00
Здоровье
Специалисты прогнозируют дальнейшее увеличение заболевших коронавирусом в Петербурге
Ранее «ПД» писал о том, что появилась карта районов Петербурга с заболевшими коронавирусом.
Петербургский дневник 06:00
Политика
ВЦИОМ назвал главные поправки в конституцию по мнению россиян
Большинство россиян поддерживают социальные поправки в Конституцию РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа.
Life.ru вчера в 14:33
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Здоровье
В калининградской областной больнице заболели коронавирусом 50 человек
В калининградской областной клинической больнице выявили коронавирус примерно у 50 человек, сообщил Калининград.Ru со ссылкой на региональный штаб по контролю за распространением инфекции.
Православие и Мир 08:00
Общество
Во Владимирской области введут цифровые пропуска
"Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:03
Наука
Созданы стабильно светящиеся в темноте растения
Российским специалистами созданы стабильно светящиеся в темноте растения, об этом сообщает Evo-rus-rus.com.
Evo-rus.com 06:42
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн вчера в 05:52
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости вчера в 15:13
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Культура
Крупнейшие кинофестивали мира покажут фильмы на YouTube
С 29 мая по 7 июня пройдет международное онлайн-мероприятие We Are One: A Global Film Festival на YouTube, в котором примут участие крупнейшие кинофестивали со всего мира.
Народные новости 04:43
Здоровье
ГП вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за очагов COVID-19
Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и пациентов в городских больницах, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
РИА Новости 07:58
Армия и оружие
Военная авиация пролетит над 12 городами России в день 75-летия Победы
Несмотря на отмену праздничных мероприятий, военная авиация Западного военного округа устроит торжественный вылет над 12 городами России 9 мая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы ЗВО.
Газета.Ru 07:32
Финансы
Доллар, евро и золото подешевели — данные в Бишкеке на 28 апреля
В Бишкеке снизились курсы доллара и евро, цены на золотые слитки, а стоимость ГСМ осталась прежней.
Sputnik Кыргызстан вчера в 23:44
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Футбол
«Барселона» и «Реал» рискуют потерять по €300-400 млн из-за пандемии
Финансовые потери двух топ-клубов Испании - "Барселоны" и мадридского "Реала" - из-за эпидемии коронавируса могут составить от €300 до €400 млн, сообщает Cadena SER.
Газета.Ru вчера в 20:09
Здоровье
Минздрав России изменил рекомендации по лечению коронавируса
Министерство здравоохранения России изменило рекомендации по лечению коронавируса и расширило список возможных к назначению взрослым лекарств с 9 до 13.
Lenta.ru 07:22
Здоровье
ООН призвала Белоруссию незамедлительно ввести карантин
Эксперты призвали белорусские власти принять ограничительные меры на фоне новой динамики роста инфицирования: отложить все массовые мероприятия, перевести школы и университеты на дистанционное обучение.
Lenta.ru 07:56
Общество
Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Недвижимость
На выкуп квартир у застройщиков могут выделить еще 100 млрд рублей
На выкуп квартир у застройщиков ДОМ.РФ собирается направить дополнительные 100 млрд рублей.
Российская газета 03:56
Здоровье
На Кубани коронавирус подтвержден еще у 51 человека
В Минздраве Кубани уточнили, что в Краснодаре зафиксировано 18 новых случаев, в Сочи шесть новых больных, а в Ейске - четыре.
За рулем Кубань 04:33
Космос
Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида
РИА Новости 07:38
Кино
Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Газета.Ru вчера в 01:17
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23