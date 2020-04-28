Коронавирус

ГЛАС.RUГЛАС.RUЧемпионат Италии могут завершить досрочно

Издание «Football Italia» сообщает о том, что первенство Италии будет завершено досрочно в том случае, если клубам не разрешат проводить игры до 14 июня. Известно, что итальянские власти в ближайшее время начнут ослаблять режим карантина.
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Стало известно, при каких условиях чемпионат Италии будет завершен досрочно

Советский спорт06:23

14 июня — крайняя дата возобновления Серии А

Soccer.ru04:52

14 июня – крайняя дата возобновления Серии А. После нее розыгрыш будет завершен досрочно (ANSA)

Sports.ru05:56

Стало известно, в каком случае чемпионат Италии завершится досрочно

Спорт-Экспресс05:20

Источник: Клубы Серии А установили дедлайн для возобновления сезона

Матч ТВ05:15

Чемпионат Италии будет завершён досрочно, если нынешний сезон не возобновят до 14 июня

Чемпионат06:16

Клубы Серии А определили крайнюю дату возобновления сезона

Sport24.ru04:38
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 08:06, Ашберн
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Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
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Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
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