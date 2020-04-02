Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЧемпионат Италии планируют возобновить 20 мая

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина поделился мыслями о том, когда возобновится чемпионат страны, передает Football Italia.
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Чемпионат Италии по футболу могут возобновить уже 20 мая

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Чемпионат Италии планируют возобновить 20 мая или в начале июня

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В Италии планируют возобновить сезон 20 мая или в начале июня

Bobsoccer03:38
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 16:00, Ашберн
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