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Идея заключается в том, чтобы начать 20 мая или в начале июня и играть до конца июля. Обсуждаются и варианты с августом и сентябрём. Я чётко дал понять, что не хочу рисковать следующим сезоном, чтобы завершить нынешний.
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Президент Федерации футбола Италии высказался о судьбе Серии А

Газета.Ruвчера в 22:32

В Италии планируют возобновить сезон 20 мая или в начале июня

Bobsoccerвчера в 03:38

В Италии рассчитывают начать играть не позднее июня

Матч ТВвчера в 17:38

Чемпионат Италии по футболу могут возобновить уже 20 мая

Sport.ruвчера в 07:58

Чемпионат Италии планируют возобновить 20 мая или в начале июня

Чемпионатвчера в 05:22

Президент FIGC: «Планируем возобновить сезон 20 мая»

Soccer.ruвчера в 04:03

В Италии рассчитывают возобновить сезон не позднее июня

ГЛАС.RUвчера в 21:23
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Общество

Скончался итальянский дизайнер обуви Серджио Росси

Rambler News Service 06:51
Кино

«Мосфильм» собирается запустить собственный телеканал

Соглашение с «Мосфильмом» подписала компания «Цифровое телевидение», которое является совместным предприятием холдинга ВГТРК и «Ростелекома».
Sostav.ru 06:35
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Происшествия

На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты

Ставрополь, 3 апреля 2020, 12:37 — REGNUM В Ставропольском крае силовики предотвратили теракты, запланированные в местах массового пребывания людей.
REGNUM 05:52
Происшествия

В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Общество

Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному

Поездки на автомобиле по Москве разрешено совершать по одному.
Lenta.ru 06:43
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не менять режим продажи алкоголя

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рекомендовал регионам не менять ранее установленный режим продажи алкоголям, так как это может спровоцировать рост контрафакта и вызвать серьезное социальное напряжение.
ТАСС 06:52
Экономика

Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

Известия 05:18
Политика

Путин объявил продление нерабочих дней до 30 апреля

Нерабочие дни для россиян продлятся до 30 апреля минимум. Об этом в своем видеообращении к гражданам РФ сообщил президент Владимир Путин.
Открытый Нижний вчера в 09:59
Футбол

В РФС сообщили о краже со склада экипировки сборной России

RT на русском 06:00
Общество

Нефтяники США захотели ударить по России и Саудовской Аравии

Американские производители сланцевой нефти захотели введения санкций против России и Саудовской Аравии.
Lenta.ru 04:53
Происшествия

В Ржеве Тверской области люди в форме спрашивают у людей пропуски

В Ржеве Тверской области неизвестные люди в форме спрашивают у людей пропуски, которые якобы дают разрешение находиться на улице.
Московский Комсомолец 05:02
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 04:38
Политика

В МИД РФ рассказали об отказе Киева от договоренностей по Донбассу

Москва, 3 апреля 2020, 04:33 — REGNUM Отказ Украины от договоренностей, принятых по Донбассу, перечеркивает весь достигнутый ранее прогресс, говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 21:33
Общество

Испания обогнала Италию по количеству зараженных коронавирусом

В Испании зафиксировано 117 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав королевства.
Газета.Ru 05:56
Космос

Астронавты на МКС заметили скопление НЛО вблизи Земли

На протяжении нескольких месяцев камеры на МКС фиксировали аномалии вблизи Земли.
Дни24 вчера в 07:38
Общество

Власти Челябинской области продлят режим обязательной самоизоляции

Режим обязательной самоизоляции в Челябинской области для граждан из-за угрозы коронавируса будет продлен в регионе до 19 апреля, сообщил в пятницу губернатор области Алексей Текслер.
РИА Новости 03:14
Спорт

Минспорт рассказал о состоянии заразившихся коронавирусом в Новогорске

Министерство спорта России высказалось о двух случаях заражения коронавирусом на базе в Новогорске.
Газета.Ru 02:40
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Происшествия

В Курской области подтвержден случай коронавируса

По данным комитета здравоохранения региона, новый случай инфицирования подтвердился у женщины из района области, которая ранее с подозрением на инфаркт миокарда находилась на лечении в областной клинической больнице.
Kurskcity.ru 03:38
Экономика

Россия собралась влезть в долги из-за коронавируса

Россия собирается влезть в долги и нарастить заимствования с помощью облигаций федерального займа (ОФЗ), чтобы компенсировать дефицит бюджета, который грозит стране из-за коронавируса и падения цен на нефть.
Lenta.ru 06:24
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

В Праге снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Lenta.ru 05:44
Политика

В Кремле назвали условия сокращения режима нерабочих дней

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что режим нерабочих дней в стране сократят в случае снижения угрозы распространения коронавирусной инфекции, передает РИА "Новости".
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Космос

Россиянин запатентовал отправку улья с пчелами на Марс

Ридус 31 марта в 20:31
Футбол

Бийол заявил, что недоволен своим положением в ЦСКА

Напомним, Бийол защищает цвета ЦСКА с лета 2018 года, заключив контрактное соглашение с красно-синими на пять лет.
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Общество

В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 06:50
Политика

Путин проведет встречу по ситуации на нефтяном рынке

Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководителями профильных ведомств и главами нефтяных компаний, на которой обсудит сложившуюся ситуацию на глобальных энергорынках.
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Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 05:55
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СК возбудил дело против двух генералов МВД

Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Эхо Москвы вчера в 20:13
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Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 26 копеек — до 77,51 рубля. Курс евро увеличился на 4 копейки и составил 83,90 рубля.
RT на русском 03:02
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