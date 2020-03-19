Коронавирус
Газета.RuЧемпионат Италии планируют возобновить 3 мая
Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил о том, что чемпионат Италии планируют возобновить 3 мая, передает Football Italia.
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Президент Итальянской федерации футбола: Чемпионат серии А должен быть завершен даже в июле
Советский спортвчера в 18:59
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Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Футбол
Паузу в футбольном чемпионате Англии продлили до конца апреля
Перерыв в чемпионате Англии по футболу в связи с коронавирусом продлен до 30 апреля. Об этом говорится в заявлении Английской премьер-лиги.
Экономика
Кудрин предсказал беспрецедентный кризис из-за коронавируса
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что из-за коронавируса может случиться кризис, который затронет все стороны жизни общества.
Экономика
Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
«На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
Общество
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России
Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Общество
В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Происшествия
В МВД России зафиксировали рост числа фейковых новостей о коронавирусе
В МВД России заявили об увеличении количества фейковых новостей о коронавирусе в разных регионах страны.
Здоровье
В Ивановской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Наличие коронавирусной инфекции у жителя Ивановской области, вернувшегося из поездки в Европу, подтвердился, пишет РИА Новости.
Энергетика
Российская нефть подешевела до 19 долларов за баррель
Цены на партии российской нефти марки Urals для Северо-Западной Европы снизились накануне на 5,25 доллара — до 18 долларов 64 центов за баррель.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки
Других подсудимых — экс-главу управления СК России по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, — приговорили к десяти и 14 годам колонии соответственно и штрафам в 195 и 250 миллионов рублей.
Происшествия
В Петербурге нашли автора панической аудиозаписи о коронавирусе
В Санкт-Петербурге полиция установила автора аудиозаписи, содержащей недостоверную информацию о коронавирусе.
Шоу-бизнес
Елена Темникова призналась, что вколола в щеки жир с живота
Врачи взяли жир с живота Темниковой, извлекли из него стволовые клетки и вкололи их в щеки.
Общество
Мантуров сообщил об издержках ретейлеров из-за ажиотажного спроса
Российские продуктовые сети несут «огромные» издержки при создании запасов товаров из-за ажиотажного спроса на фоне новостей о распространении коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Происшествия
На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело
Армия и оружие
Боевики в Сирии получили ультиматум от российских военных
Если боевики не уйдут с трассы М-4, Сирийская арабская армия вместе с российскими военными возобновит наступление в провинции Идлиб.
Футбол
Вячеслав Володин анонсировал появление сразу двух полей на «Спартаке»
Олег Грищенко поблагодарил бизнес за социально ответственный шаг – передачу "Спартака" городу, а Валерий Радаев пообещал начать реконструкцию уже в следующем, 2013-м, году.
Общество
В Оренбуржье выявлен первый случай коронавируса
Бузулук, Оренбургская область, 19 марта 2020, 16:28 — REGNUM В Оренбургской области выявлен первый случай коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Политика
Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год вопросом
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что ждет россиян в 2024 году в контексте президентских выборов и о своих планах.
Общество
В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Общество
Андрей Аршавин подаёт в суд на Юлию Барановскую
Стало известно, что Андрей подал в суд на свою бывшую гражданскую жену и маму его троих детей Юлию Барановскую.
Общество
Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.
Шоу-бизнес
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.