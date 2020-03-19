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Газета.RuГазета.RuЧемпионат Италии планируют возобновить 3 мая

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил о том, что чемпионат Италии планируют возобновить 3 мая, передает Football Italia.
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Президент Итальянской федерации футбола: Чемпионат серии А должен быть завершен даже в июле

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Президент ИФФ: «Чемпионат Италии должен возобновиться 3 мая»

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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что организация разработала новый формат проведения Кубка Гагарина без участия казахстанского «Барыса» и финского «Йокерита», снявшихся с турнира.
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В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости

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В Ухане впервые не нашли новых случаев заражения коронавирусом

В эпицентре вспышки коронавируса в Китае - городе Ухань - впервые не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
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В Роспотребнадзоре рассказали о правилах домашнего карантина

В Роспотребнадзоре прокомментировали правила домашнего карантина.
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Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
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В Москве умерла пожилая женщина, заразившаяся коронавирусом

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Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса

Другим условием прекращения пандемии COVID-19, по мнению биолога, станет приобретение большинством населения иммунитета к вирусу путём естественной вакцинации.
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Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
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Владимир Путин ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года

Москва, 19 марта 2020, 10:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания граждан РФ.
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В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Lenta.ru вчера в 18:47
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Минфин начал продавать валюту из ФНБ

Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
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Меркель обратилась к нации из-за пандемии коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в обращении к нации из-за коронавируса, что страна нуждается в солидарности, сравнимой с той, что была проявлена в годы Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 14:06
Политика

Лукашенко собрал совещание по эпидемиологической ситуации в стране

Совещание по эпидемиологической ситуации собрал президент Белоруссии Александр Лукашенко, 19 марта сообщает телеграмм-канал «Пул Первого».
Красная весна 04:36
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Сирия: Россия подготовила большие неприятности американцам в Сирии

Россия решила устроить неприятности американским военным в Сирии.
Avia.pro вчера в 22:32
Экономика

Рубль назван второй по волатильности валютой в мире

Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
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Общество

За сутки коронавирус нашли в 15 российских регионах

21 новый случай заражения короновирусом зарегистрирован за 24 часа в 15 областях РФ.
Московский Комсомолец 17 марта в 22:36
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса

В Кабмине России заявили, что решительные действия, которые были сделаны в течение двух с половиной месяцев, позволили выиграть время для разработки допмер по борьбе с коронавирусом и держать ситуацию под контролем в стране.
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В ЕС считают, что Россия распространяет фейки о коронавирусе

Согласно представленным цитатам, европейские власти зафиксировали «значительную кампанию дезинформации» о коронавирусе со стороны Кремля: с середины января было выявлено более 80 вбросов со стороны «связанных с Россией персон и аккаунтов», которые ранее распространяли дезинформацию о Сирии и «желтых жилетах», а также на сайтах и в соцсетях российских СМИ, таких как RT Spanish.
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Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
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В Госдуму внесут законопроект о наказании за побег из-под карантина

Депутаты "Единой России" разрабатывают и планируют внести в Госдуму законопроект о распространении нормы Уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, повлекших за собой массовое заражение, на сбегающих из карантина по коронавирусу, сообщил журналистам первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.
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В Петербурге раскрыли деятельность банды теневых банкиров

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Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»

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В России может появиться новый режим занятости

В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
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В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

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Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
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Итальянская федерация футбола
Общественная организация, осуществляющая контроль и управление футболом в Италии. Федерация контролирует сборные команды Италии, а также организует проведение национального чемпионата на различных уровнях, проводит розыгрыш национального кубка. Является членом Национального олимпийского комитета Италии. Представляет как классический футбол, так и мини-футбол, пляжный футбол, контролирует как мужские, так и женские футбольные команды, а также команды во всех возрастных группах. Штаб-квартира федерации расположена в Риме, также имеется офис в Коверчано, где проходят обучение и лицензирование все футбольные тренеры Италии.
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