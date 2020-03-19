Коронавирус
Газета.RuЧемпионат Италии планируют возобновить 3 мая
Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил о том, что чемпионат Италии планируют возобновить 3 мая, передает Football Italia.
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Президент Итальянской федерации футбола: Чемпионат серии А должен быть завершен даже в июле
Советский спортвчера в 18:59
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Хоккей
Президент КХЛ Алексей Морозов предложил новый формат плей-офф
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что организация разработала новый формат проведения Кубка Гагарина без участия казахстанского «Барыса» и финского «Йокерита», снявшихся с турнира.
Энергетика
В «Лукойле» допустили падение цены на нефть до $15 за баррель
Москва, 19 марта 2020, 12:14 — REGNUM Падение цены на нефть может приостановиться на уровне $15−20 за баррель.
Общество
В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на месяц отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
Общество
В Ухане впервые не нашли новых случаев заражения коронавирусом
В эпицентре вспышки коронавируса в Китае - городе Ухань - впервые не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах домашнего карантина
В Роспотребнадзоре прокомментировали правила домашнего карантина.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Экономика
В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса
Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Общество
Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса
Другим условием прекращения пандемии COVID-19, по мнению биолога, станет приобретение большинством населения иммунитета к вирусу путём естественной вакцинации.
Музыка
Группа Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Политика
Владимир Путин ответил на вопрос о своем статусе после 2024 года
Москва, 19 марта 2020, 10:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от настроения и желания граждан РФ.
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Финансы
Минфин начал продавать валюту из ФНБ
Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую
Политика
Меркель обратилась к нации из-за пандемии коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в обращении к нации из-за коронавируса, что страна нуждается в солидарности, сравнимой с той, что была проявлена в годы Второй мировой войны.
Политика
Лукашенко собрал совещание по эпидемиологической ситуации в стране
Совещание по эпидемиологической ситуации собрал президент Белоруссии Александр Лукашенко, 19 марта сообщает телеграмм-канал «Пул Первого».
Армия и оружие
Сирия: Россия подготовила большие неприятности американцам в Сирии
Россия решила устроить неприятности американским военным в Сирии.
Экономика
Рубль назван второй по волатильности валютой в мире
Российский рубль занял второе место по волатильности мировых валют к американскому доллару, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Общество
За сутки коронавирус нашли в 15 российских регионах
21 новый случай заражения короновирусом зарегистрирован за 24 часа в 15 областях РФ.
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
В Кабмине России заявили, что решительные действия, которые были сделаны в течение двух с половиной месяцев, позволили выиграть время для разработки допмер по борьбе с коронавирусом и держать ситуацию под контролем в стране.
Политика
В ЕС считают, что Россия распространяет фейки о коронавирусе
Согласно представленным цитатам, европейские власти зафиксировали «значительную кампанию дезинформации» о коронавирусе со стороны Кремля: с середины января было выявлено более 80 вбросов со стороны «связанных с Россией персон и аккаунтов», которые ранее распространяли дезинформацию о Сирии и «желтых жилетах», а также на сайтах и в соцсетях российских СМИ, таких как RT Spanish.
Политика
Мишустин заявил об отсутствии повода для паники из-за коронавируса
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что на фоне распространения коронавируса повода для паники нет.
Общество
В Госдуму внесут законопроект о наказании за побег из-под карантина
Депутаты "Единой России" разрабатывают и планируют внести в Госдуму законопроект о распространении нормы Уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, повлекших за собой массовое заражение, на сбегающих из карантина по коронавирусу, сообщил журналистам первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.
Происшествия
В Петербурге раскрыли деятельность банды теневых банкиров
Происшествия
Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»
Общество
В России может появиться новый режим занятости
В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Общество
В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовым к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.