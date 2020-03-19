Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил о том, что чемпионат Италии планируют возобновить 3 мая, передает Football Italia.

Хоккей Президент КХЛ Алексей Морозов предложил новый формат плей-офф Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что организация разработала новый формат проведения Кубка Гагарина без участия казахстанского «Барыса» и финского «Йокерита», снявшихся с турнира.

Общество В России отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что с пятницы в России на месяц отменят ограничения на поставки товаров первой необходимости, в том числе таможенные.

Энергетика Путин прокомментировал рост цен на бензин Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.

Экономика В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Общество Биолог назвала условия для прекращения пандемии коронавируса Другим условием прекращения пандемии COVID-19, по мнению биолога, станет приобретение большинством населения иммунитета к вирусу путём естественной вакцинации.

Здоровье Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.

Финансы Минфин начал продавать валюту из ФНБ Министерство финансов перечислило в Фонд национального благосостояния купленную валюту и начало продавать ее для финансирования сделки по приобретению у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка.

Политика Меркель обратилась к нации из-за пандемии коронавируса Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в обращении к нации из-за коронавируса, что страна нуждается в солидарности, сравнимой с той, что была проявлена в годы Второй мировой войны.

Общество В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса В Кабмине России заявили, что решительные действия, которые были сделаны в течение двух с половиной месяцев, позволили выиграть время для разработки допмер по борьбе с коронавирусом и держать ситуацию под контролем в стране.

Политика В ЕС считают, что Россия распространяет фейки о коронавирусе Согласно представленным цитатам, европейские власти зафиксировали «значительную кампанию дезинформации» о коронавирусе со стороны Кремля: с середины января было выявлено более 80 вбросов со стороны «связанных с Россией персон и аккаунтов», которые ранее распространяли дезинформацию о Сирии и «желтых жилетах», а также на сайтах и в соцсетях российских СМИ, таких как RT Spanish.

Общество В Госдуму внесут законопроект о наказании за побег из-под карантина Депутаты "Единой России" разрабатывают и планируют внести в Госдуму законопроект о распространении нормы Уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, повлекших за собой массовое заражение, на сбегающих из карантина по коронавирусу, сообщил журналистам первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.