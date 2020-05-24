Коронавирус
ТАСС СпортЧемпионат Италии по футболу может возобновиться 13 или 20 июня
Приостановленный из-за пандемии коронавирусной инфекции чемпионат Италии по футболу может продолжиться 13 или 20 июня. Об этом сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, комментарий которого приводит портал Football Italia.
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