Коронавирус
ProstoProSportСезон НБА официально приостановлен из-за коронавируса у игрока «Юты»
Решение было принято в связи со сдачей игроком "Юты" положительного допинг-теста. По инсайдерской информации, речь идет о французском форварде "Джаз" Руди Гобере, который не присутствовал на арене в преддверии матча с "Тандер".
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с чего всё началось
Все матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приостановлены на неопределенный срок из-за обнаружения у одного из игроков коронавируса, сообщает пресс-служба НБА в своем Twitter.Известия11 марта в 23:14
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