Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportСезон НБА официально приостановлен из-за коронавируса у игрока «Юты»

Решение было принято в связи со сдачей игроком "Юты" положительного допинг-теста. По инсайдерской информации, речь идет о французском форварде "Джаз" Руди Гобере, который не присутствовал на арене в преддверии матча с "Тандер".
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Все матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приостановлены на неопределенный срок из-за обнаружения у одного из игроков коронавируса, сообщает пресс-служба НБА в своем Twitter
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Руди Гобер
Французский баскетболист
Французский профессиональный баскетболист, играет на позиции центрового. На драфте НБА 2013 года был выбран командой «Денвер Наггетс» под общим 27-м номером. В настоящее время выступает за клуб НБА «Юта Джаз» и национальную сборную Франции. В 2020 году принял участие в Матче всех звёзд НБА.
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