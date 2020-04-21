Коронавирус

РидусРидусНидерланды могут досрочно завершить футбольный чемпионат страны

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в ходе видеоконференции 21 апреля призвал 55 национальных федераций доиграть чемпионаты их стран. Одновременно с этим премьер-министр Нидерландов Марк Рютте продлил запрет массовых мероприятий до 1 сентября.
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Чемпионат Голландии по футболу будет завершён досрочно

Sport.ru15:59

Футбольный союз Голландии хочет досрочно закончить чемпионат страны

Спорт-Экспресс16:21

В Голландии запретили футбол до 1 сентября. Чемпионат страны завершен досрочно

Sport24.ru14:50

Премьер-министр Нидерландов запретил проведение футбольных матчей до 1 сентября

Матч ТВ14:48

В Нидерландах продлили запрет на массовые мероприятия до 1 сентября

ТАСС14:42

В Нидерландах сообщили о досрочном завершении сезона

Советский спорт14:56

В Нидерландах проведение профессиональных футбольных турниров запрещено до 1 сентября

Чемпионат13:58
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Общество

Роспотребнадзор не рекомендует покупателям самим взвешивать продукты

Дмитрий Феоктистов / ТАСС Роспотребнадзор не рекомендует покупателям самостоятельно взвешивать продукты в магазинах из-за коронавируса.
РЕН ТВ 06:25
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Происшествия

Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса

Пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19 в больнице в воскресенье, 19 апреля, проведя две недели на искусственной вентиляции легких.
Известия 00:55
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Технологии

Объявлена дата старта тестирования на антитела в России

Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 19:47
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Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» прошел испытания в Сирии

Танк Т-14 на платформе «Армата» прошел ряд испытаний в Сирии, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Хакасия-Информ 19 апреля в 22:50
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Здоровье

Сдать анализ на коронавирус смогут все желающие в Бурятии

На базе Республиканской больницы в Бурятии организуют платный прием анализов на коронавирус для всех желающих.
EastRussia 19:36
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
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Хоккей

НХЛ отклонила контракт «Коламбуса» с Григоренко

Колумбус, США, 21 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Контракт российского нападающего Михаила Григоренко с клубом «Коламбус Блю Джекетс» отклонён Национальной хоккейной лигой (НХЛ). об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе команды.
REGNUM 01:14
Кино

Первый состав «Мстителей» Marvel показали в преклонном возрасте

Пользователь Сети под ником ColdBudLight98 на сайте Reddit опубликовал интересный арт, на котором показал, как бы выглядели члены первой команды "Мстителей" киновселенной Marvel в старости (хотя некоторым постареть не суждено).
Российская газета 06:53
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Общество

Кадыров посоветовал всем мужчинам побриться наголо

Грозный, 20 апреля 2020, 17:46 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в условиях необходимости соблюдения режима самоизоляции и закрытия парикмахерских мужчинам самое время побриться наголо.
REGNUM вчера в 10:46
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Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в США достигло почти 45 тысяч

Число умерших в Соединённых Штатах пациентов с коронавирусной инфекцией почти достигло 45 тыс. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 21:36
Общество

Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена

Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости 13:24
5
Общество

В Якутии выявили 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией

Всего на 22 апреля в Якутии зарегистрировано 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 23 — на территории Чаяндинского месторождения и в стационарах ЯНАО, 16 человек полностью выздоровели, 87 получают лечение: 42 — в Алдане, 27 — в Якутске, десять — в Сунтарах, пять — в Ленске, два — в Вилюйске, один — в Мирном.
REGNUM 22:58
Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 19 апреля в 12:13
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Футбол

«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»

Газета.Ru 05:57
Политика

Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына

Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
16
Экономика

Netflix нарастила число подписчиков на 16 млн пользователей

Американский сервис потокового вещания Netflix в первом квартале 2020 г. увеличил количество своих подписчиков на 15,8 млн человек в сравнении с тем же периодом 2019 г. (9,6 млн).
Ведомости 20:33
Общество

Ученый назвал главную психологическую проблему самоизоляции

Главной психологической проблемой самоизоляции является неопределенность сроков ее завершения, считает заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов.
РИА Новости 21:31
Общество

Лукашенко уверен, что в течение месяца мировая экономика восстановится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что через месяц мировая экономика вернется к нормальному состоянию, несмотря на пандемию Covid-19.
Mockva.ru 04:56
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Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 07:50
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Кино

«Дау» теперь может прийти в каждый ноутбук

Во время просмотра фильмов «Дау» все время создается впечатление, что в происходящем нет ни доли режиссуры.
BFM.ru вчера в 22:12
2
Общество

Сенат США одобрил пакет мер по поддержке экономики почти на $500 млрд

Сенат США проголосовал за выделение $484 млрд на поддержание экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, сообщает The New York Times.
РБК 20:37
2
Общество

В ВОЗ предсказали серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения предсказали серьезное ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией.
Neva.Today 02:10
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Футбол

«Кристал Пэлас» хочет признания старейшим профессиональным клубом

Английский "Кристал Пэлас" на своем сайте сообщил, что хочет, чтобы его признали старейшим футбольным клубом в мире, который до сих пор играет в профессиональный футбол.
РИА Новости 18:54
Общество

Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
757
Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия 22:56
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Космос

Исчезнувшая экзопланета оказалась облаком пыли

Собрав и проанализировав всю доступную архивную информацию «Хаббла» о Дагоне, аризонские астрономы пришли к выводу, что он все же не планета, а облако пыли, образовавшееся от столкновения двух объектов размером примерно в 200 км каждый.
Популярная механика 00:56
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Общество

Безработные тюменцы получат 3000 рублей на каждого ребенка

Жители Тюменской области, потерявшие работу, получат дополнительно по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Тюменская область сегодня 01:00
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Футбол

Карпин может возглавить «Локомотив»

По информации Tutto Mercato Web, «железнодорожники» решили доверить команду наставнику «Ростова» Валерию Карпину, и якобы переговоры, которые длятся несколько недель, близки к успешному завершению.
Евро-футбол.ру вчера в 13:15
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