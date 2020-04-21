Коронавирус
Спорт день за днемВ Нидерландах запретили футбол до 1 сентября
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте запретил проведение футбольных соревнований в стране до 1 сентября, сообщает Voetbalzone. nl. По информации источника, под запретом окажется даже проведение матчей без зрителей. Таким образом, возобновление чемпионата Нидерландов оказалось под угрозой срыва.
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Здоровье
В глазном центре Красноярска 89 человек заразились коронавирусом
На сайте Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали о том, что в глазном центре Красноярска зарегистрировали 89 случаев заражения коронавирусом, в том числе среди заболевших 13 сотрудников центра.
ТВ-Енисей 06:26
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции
При решении вопроса о наказании ВС призвал иметь в виду, что оно должно отвечать требованиям пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации ответственности, а также соответствовать целям предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.
РИА Новости 18:29
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета 10:55
Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель
Стоимость эталонной марки Brent опускалась на торгах в понедельник 20 апреля до 26,91 доллара за баррель, после чего немного отыграла снижение и сейчас продается по цене около 27 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 05:48
Интернет
Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom
По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting.
ПРАЙМ 19:01
Общество
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
Еще 28 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщается на сайте оперативного штаба столицы. Среди погибших — пациенты от 30 до 93 лет.
Lenta.ru 17:22
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Общество
Анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае
Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия».
Известия 17:49
Политика
Глава Приморья попросил Путина помочь с госпиталем в Находке
Глава Приморья Олег Кожемяко попросил президента РФ Владимира Путина переговорить с Сергеем Шойгу по вопросу строительства быстровозводимой инфекционной больницы в Находке.
РИА Новости 07:49
Шоу-бизнес
В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной
В больнице рассказали о состоянии «заторможенной и впавшей в депрессию» народной артистки России Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 12:00
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала о странностях в отношениях с Тимати
Поклонники Тимати и Шишковой давно заметили, что их общая дочь Алиса в основном проводит время с Симоной Юнусовой - мамой Тимура, своей бабушкой.
Bimru.ru 06:42
Наука
Создан новый алгоритм для обработки биологических изображений
В лаборатории компьютерного зрения Центра Сколтеха по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами CDISE был предложен метод для вычленения биологических объектов (отдельных клеток, организмов, частей растений) из сложных изображений.
Naked Science 05:44
Энергетика
Новак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал вчерашний обвал нефти WTI до отрицательных значений, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:40
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Москва» отправят в Средиземное море
В конце лета флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" отправится в Средиземное море, где войдет с состав постоянной группировки ВМФ России.
Российская газета 19 апреля в 05:12
Общество
Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на телеканале "Россия 1" уже окончательно выгнал из своей программы украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
РИА Новости 18:35
Происшествия
Коронавирус обнаружили у 23 вахтовиков, вернувшихся в Бурятию из ЯНАО
Медики диагностировали у 23 вахтовиков, вернувшихся в Бурятию из Ямало-Ненецкого автономного округа, заражение коронавирусом, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Бурятии.
ТАСС вчера в 23:28
Общество
Доступность масок в российских аптеках оценили
Медицинские маски остались только в 1 проценте российских аптек.
Lenta.ru 18:40
Общество
В ООН предупредили о голоде библейского масштаба из-за коронавируса
Человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности.
Известия 19:08
Общество
Воробьев допустил продление режима самоизоляции в Подмосковье
Режим ограничений в Московской области продлят, считает губернатор Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:51
Армия и оружие
19 дней — до Великой Победы. Что было 21 апреля 1945 года
Советские войска ворвались в Берлин.
ГТРК Пенза 04:19
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Общество
На Камчатке подтвердили еще 15 случаев коронавируса
«КамИНФОРМ» напоминает, что накануне врио губернатора Владимир Солодов говорил о том, что на Камчатке ждут подтверждения новых 15 случаев, и что ситуация с распространением коронавируса на полуострове ухудшается.
КамИНФОРМ 18:23
Общество
В России предложили делать антисептики из конфискованного алкоголя
Конфискованный нелегальный алкоголь предложили использовать при производстве антисептиков.
Известия 18:57
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Политика
США приостановят иммиграцию на два месяца
США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:57
Общество
Навальный призвал сторонников требовать от власти денежных компенсаций
Навальный призвал сторонников требовать от власти денежных компенсаций. Политик озвучил пять основных требований.
Деловое.ТВ 14:28