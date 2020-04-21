Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЧемпионат Нидерландов по футболу завершен досрочно

Чемпионат Нидерландов по футболу завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, сообщает сайт турнира. Напомним, правительство страны запретило проведение футбольных матчей до 1 сентября. Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
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Чемпионат Голландии по футболу будет завершён досрочно

Sport.ru15:59

В Нидерландах сообщили о досрочном завершении сезона

Советский спорт14:56

Футбольный союз Голландии хочет досрочно закончить чемпионат страны

Спорт-Экспресс16:21

В Нидерландах продлили запрет на массовые мероприятия до 1 сентября

ТАСС14:42

В Нидерландах отменили все массовые мероприятия до 1 сентября. В футбол нельзя играть даже без зрителей

Sports.ru14:28

Премьер-министр Нидерландов запретил проведение футбольных матчей до 1 сентября

Матч ТВ14:48

В Нидерландах проведение профессиональных футбольных турниров запрещено до 1 сентября

Чемпионат13:58
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Нормы КоАП Согласно части 2 статьи 6.3, нарушения санитарных правил в период ЧС или при угрозе распространения заболеваний наказываются штрафом: на граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
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Авто

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«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
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Сенат США принял пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
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Наука

Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался.
Известия 18:03
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Здоровье

Обвинивший главврача медик из Петербурга заявил о подтвердившемся COVID

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РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

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