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Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruЧемпионат Норвегии начнется 16 июня

Новый розыгрыш чемпионата Норвегии по футболу стартует 16 июня, сообщает Reuters. Начало сезона в Норвегии было отложено из-за пандемии коронавируса. В Норвегии турнир проходит по системе «весна-осень».
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Чемпионат Норвегии официально стартует 16 июня

Советский спорт16:31

Чемпионат Норвегии по футболу должен начаться 16 июня

РИА Новости16:27

Официально: Чемпионат Норвегии стартует 16 июня

Матч ТВ15:11

Сезон в чемпионате Норвегии начнётся 16 июня

Чемпионат15:42

Чемпионат Норвегии по футболу начнется 16 июня

Известия13:51

Чемпионат Норвегии начнется 16 июня

Sport24.ru13:34

Чемпионат Норвегии по футболу стартует 16 июня

ТАСС Спорт13:14
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Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
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Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина

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