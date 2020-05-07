Коронавирус
Bookmaker-ratings.ruЧемпионат Норвегии начнется 16 июня
Новый розыгрыш чемпионата Норвегии по футболу стартует 16 июня, сообщает Reuters. Начало сезона в Норвегии было отложено из-за пандемии коронавируса. В Норвегии турнир проходит по системе «весна-осень».
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 19:47, Ашберн
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Экономика
ЦБ и правительство подписали соглашение по акциям Сбербанка
Банк России 30 апреля подписал акционерное соглашение по Сбербанку с правительством, сообщается на сайте регулятора.
Коммерсантъ 07:13
Спорт
Россия проиграла Европе в Кубке наций
Сборная России уступила команде Европы в матче 6-го тура Кубка наций. Встреча завершилась победой европейцев 2, 5:1, 5.
Спорт-Экспресс 15:07
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
Авто
Объявлены кроссоверы, не уступающие внедорожникам на бездорожье
Специалисты назвали пять кроссоверов, которые в проходимости не уступают внедорожникам.
МедиаПоток вчера в 05:33
Экономика
ФАС отмечает сезонный рост цен на овощи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что в настоящее время в России наблюдается рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе на картофель, лук и морковь, говорится в сообщении ведомства.
ТАСС 14:21
Политика
Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента
"Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Польши 10 мая 2020 года", - передает ТАСС заявление ГИК.
Российская газета 17:13
Общество
В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
ТВ Центр 05:26
Экономика
Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес
Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция».
РБК 13:49
Здоровье
В Новокузнецке врачи массово заразились коронавирусом
Сергей Кузнецов, мэр Новокузнецка в Кемеровской области, заявил о заражении врачей COVID-19.
Регион online 06:31
Происшествия
Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга
Петербургские полицейские установили личность женщины, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле, ею оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в четверг.
Интерфакс 18:08
Энергетика
Saudi Aramco повысила июньские цены на нефть
Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сформировала ценовой график для покупателей нефти в июне.
ТАСС 06:39
Политика
Германия передаст России архивы о советских военнопленных
Германия раскрывает для российских специалистов информацию времен Второй мировой войны Церемония передачи России первой партии оцифрованных архивов о советских военнопленных, которые находились в германских лагерях пройдет сегодня в Москве.
SM News 05 мая в 20:31
Игры
Анонсированы первые игры для Xbox Series X
Вести.Ru 13:37
Финансы
МВФ: странам с формирующимся рынком потребуется более $2,5 трлн на борьбу с коронавирусом
В марте директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщала, что странам с формирующимся рынком необходимо $2,5 трлн финансовых средств на борьбу с коронавирусом.
ТАСС 19:27
Общество
Госпиталь для пациентов с коронавирусом оборудуют в «Крокус Экспо»
Новый инфекционный госпиталь оборудуют в одном из павильонов выставочного центра «Крокус Экспо» к 12 маю.
Lenta.ru 07:53
Происшествия
Один человек погиб в результате землетрясения в Иране
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в иранской провинции Тегеран в ночь с 7 на 8 мая.
Российская газета 18:25
Фигурное катание
Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко
Ruposters.ru вчера в 08:34
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш 02:37
Происшествия
ОМОН оцепил закрытый на карантин наркодиспансер в Чите
В Чите наряд ОМОНа вызвали к наркологическому диспансеру. Об этом 7 мая «МК в Чите» сообщил пациент медучреждения.
Московский Комсомолец Чита 05:41
Шоу-бизнес
Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
Политика
Трамп назвал причиной пандемии коронавируса некомпетентность Китая
Причиной начала пандемии коронавируса нового типа президент США Дональд Трамп назвал некомпетентность Китая.
Известия 18:18
Футбол
«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»
Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс 17:00
Хоккей
КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина
В КХЛ приняли решение не определять чемпиона, а также обладателя Кубка Гагарина.
Vprognoze.ru 10:48
Космос
Евгений Касперский: у Илона Маска есть «бредовые» проекты
Проекты Илона Маска делятся на успешные и «бредовые». Заявление об этом сделал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
ГлобалМСК.ру вчера в 09:53