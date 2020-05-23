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Политика Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу "Решение выйти из Договора по открытому небу полностью противоречит интересам нашей безопасности и демонстрирует продолжающееся пренебрежение к нашим альянсам и соглашениям по контролю за вооружениями", - уверен член Демпартии США Джимми Панетта.

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