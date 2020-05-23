Коронавирус
MetaratingsЧемпионат Португалии по футболу возобновится 3 июня
В чемпионате Португалии сообщили, что сезон первенства возобновится 3 июня. Турнир был приостановлен в марте из-за угрозы распространения коронавируса. На момент паузы команды сыграли 24 тура.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Авто
В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей
Car.ru вчера в 02:45
Политика
Представители Украины не пришли на заседание Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", посвященном ситуации в Крыму, сообщило российское постпредство.
РИА Новости вчера в 21:51
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия вчера в 10:52
Общество
Россиянам с коронавирусом предложили выделять жилье для самоизоляции
В России предложили выделять жилье для самоизоляции заразившихся коронавирусом, а также для прибывающих из стран с плохой эпидемиологической обстановкой граждан.
Lenta.ru 01:15
Экономика
Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания
В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия 21 мая в 17:01
Здоровье
В Челябинской области подтвердили 67 новых случаев коронавируса
На утро 23 мая в Челябинской области подтверждены 2 199 случаев заболевания COVID-19 – из них 67 новых ко вчерашнему дню.
Магнитогорский рабочий 02:35
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о бедственном положении артистов при пандемии
РИА Новости Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о бедственном положении артистов после начала пандемии коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 20:30
Спорт
Матыцин сообщил Путину о возобновлении работы тренировочных баз
Министр спорта России Олег Матыцин в рамках совещания с президентом страны Владимиром Путиным сообщил о возобновлении работы тренировочных баз.
Metaratings вчера в 10:16
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала, что была на грани жизни и смерти
РИА Новости 02:09
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Происшествия
Красноярский канал предупредили о покушении на его журналистку
Работе канала пытался мешать молодой человек по имени Артем, за съемками наблюдали еще две сотрудницы, которые отказались представляться.
Тайга.инфо 00:40
Политика
Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага
Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
Авто
Mazda начала выпуск первого электрокроссовера MX-30
Модель начали собирать на автопредприятии бренда в Хиросиме. Напомним, что дебют электромобиля состоялся в октябре прошлого года.
Somanyhorses 21 мая в 04:58
Общество
Еще 16 человек заразились коронавирусом в Карелии
16 новых случаев коронавируса подтвердили в Карелии. Об этом сообщает оперативный штаб правительства региона по борьбе с COVID-19.
ИА Республика вчера в 01:46
Культура
Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13
Общество
В Подмосковье перестал действовать пропускной режим
С субботы, 23 мая, в Московской области официально перестал действовать пропускной режим.
Газета.Ru вчера в 23:48
Армия и оружие
Первый среди лучших: в США оценили роль Т-34 в мировом танкостроении
В Германии в свое время Т-34 называли «лучшим танком в мире». Спустя 80 лет танкостроение не продвинулось далеко вперед, отмечает журналист.
ТК Звезда 01:56
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими
Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru вчера в 10:55
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Общество
Сенат США одобрил закон о запрете размещения акций китайских компаний
Как сообщает ToDay News Ufa источник Reuters, в США единогласно был принят законопроект, внесенный сенатором-республиканцем Джоном Кеннеди и сенатором-демократом Крисом Ван Холленом, который может блокировать акциям ряда китайских компаний выход на американские биржи, если они будут игнорировать американские нормативы и стандарты аудита.
ToDay News Ufa вчера в 01:37
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Общество
В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом
Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 21 мая в 03:46
Политика
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
"Решение выйти из Договора по открытому небу полностью противоречит интересам нашей безопасности и демонстрирует продолжающееся пренебрежение к нашим альянсам и соглашениям по контролю за вооружениями", - уверен член Демпартии США Джимми Панетта.
ТВ Центр вчера в 04:43
Здоровье
57 новых случаев заражения коронавируса выявили в Алтайском крае
В Алтайском крае число зараженных коронавирусом увеличилось на 57 и достигло 1111.
Аргументы и Факты - Алтай 21 мая в 01:34
Общество
Тарзана пригласили работать в такси после жалобы на нехватку денег
Ранее Тарзан пожаловался на нехватку денег в период самоизоляции из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 16:33
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Общество
Во Владимирской области подтверждено 74 новых случая коронавируса
Всего по состоянию на 10 часов утра 23 мая во Владимирской области лабораторно подтверждено 2194 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 02:41
Политика
Спикер парламента Чечни опроверг сообщения о болезни Кадырова
Ведомости вчера в 16:49
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08