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Матч ТВМатч ТВЧемпионат Португалии собираются возобновить в конце мая

Футбольный сезон в Португалии могут возобновить до конца мая. Как сообщает издание JN, премьер-министр Португалии Антонио Коста в четверг объявит о возобновлении чемпионата Португалии.
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Чемпионат Португалии возобновиться в мае

Спорт-Экспрессвчера в 20:44

Источник: Чемпионат Португалии возобновят в конце мая

Советский спортвчера в 08:41

Объявлена дата возобновления чемпионата Португалии

Чемпионатвчера в 17:31

Чемпионат Португалии по футболу возобновится 30 мая

РИА Новостивчера в 16:33

Чемпионат Португалии возобновится в конце мая

Sports.ruвчера в 17:15

Чемпионат Португалии намерены возобновить 18 мая

ODDS.ruвчера в 02:42

Чемпионат Португалии собираются возобновить в конце мая

Матч ТВвчера в 02:23
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:47, Ашберн
Футбол

«Они помогли мне». Холанд отреагировал на насмешки игроков «ПСЖ»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал поведение игроков «ПСЖ» после ответного матча между командами в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Матч ТВ 01:38
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
2K
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
5,2K
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
1,7K
Общество

Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса

В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости вчера в 18:56
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ЖКХ

В Москве перенесли сроки отключения горячей воды

«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия вчера в 20:29
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Фигурное катание

Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву

Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings вчера в 10:36
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

Российская газета 29 апреля в 20:37
2,2K
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
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Игры

Ubisoft опубликовала дебютный трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Компания Ubisoft выпустила первый трейлер Assassin's Creed Valhalla. Игра была анонсирована 29 апреля.
CyberSport.ru вчера в 10:51
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Общество

СПЧ предложил платить пособие в размере МРОТ всем безработным

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России, член центрального штаба ОНФ Михаил Шмаков выступил с инициативой увеличить пособие по безработице для всех граждан, в том числе, для тех, кто потеряли работу до 1 марта.
РИА Новости вчера в 20:16
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Общество

В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM вчера в 10:16
3,6K
Общество

Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 29 апреля в 17:01
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Общество

Режим самоизоляции отменен в 14 районах Красноярского края

Губернатор Александр Усс отменил ограничительные меры, ранее введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, в деревнях и поселках 14 районов края.
ДЕЛА.ru вчера в 10:20
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
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Политика

Навальный согласился на дебаты с Захаровой

Москва, 1 мая 2020, 02:34 — REGNUM Блогер Алексей Навальный согласился на предложение официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой провести дебаты.
REGNUM вчера в 19:34
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Авто

Какая судьба уготована модели Lada Granta: эксперт дал ответ

Немолодая отечественная модель Lada Granta доживает свой конвейерный век.
Quto.ru 29 апреля в 03:16
Армия и оружие

Сирия отразила удары израильских вертолетов

Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия вчера в 18:58
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Общество

Разведка США отрицает лабораторное происхождение коронавируса

Разведка Соединённых Штатов Америки утверждает, что коронавирусная инфекция нового типа не была создана в лабораторных условиях и не была генетически модифицирована.
News.ru вчера в 10:56
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Космос

Спутник Юпитера Европу могли населять существа, похожие на осьминогов

Как утверждают ученые, на поверхности спутника Юпитера Европы под многокилометровым слоем льда в жидкой воде вполне могли обитать полноценные живые существа.
Актуальные Новости вчера в 11:48
3
Армия и оружие

Военные РФ продолжат помогать Боснии и Герцеговине в борьбе с COVID-19

В период с 9 по 23 апреля сводный отряд специалистов РХБ защиты Минобороны России уже оказывал помощь Республике Сербской (Босния и Герцеговина) в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 00:00
Шоу-бизнес

Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
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Экономика

ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
РБК 29 апреля в 07:28
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Общество

В Краснодарском крае вводится обязательный масочный режим

Как сообщил на заседании регионального оперативного штаба Вениамин Кондратьев, масочный режим вводится с 30 апреля.
Администрация Краснодарского края вчера в 07:00
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Авто

Toyota готовит новый кроссовер Corolla Cross

Судя по шпионским снимкам, опубликованным порталом Motor1.com, дизайн кормы и силуэт Corolla Cross (возможно, именно так и будет называться новый SUV) возьмет от «старшего» кроссовера RAV4, а основные узлы, агрегаты и платформу GA-C разделит с «базовым» седаном Corolla.
Автоновости дня 29 апреля в 08:05
1
Общество

Весеннюю охоту разрешили в нескольких районах Якутии

Сезон весенней охоты на водоплавающую дичь частично разрешен на территории республики.
Якутия 24 01:20
Футбол

Селюк призвал «Крылья Советов» разорвать контракт с вратарем Фроловым

Фролов защищает цвета "Крылья Советов" с зимы этого года. В текущем сезоне он провел за самарский клуб 3 матча.
Vprognoze.ru 29 апреля в 09:54
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
4,4K
Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru вчера в 01:48
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Армия и оружие

F-35 оказался дозвуковым истребителем

В Минобороны США изменили эксплуатируемые требования к истребителям пятого поколения. F-35 оказался дозвуковым истребителем.
Piter.tv 28 апреля в 03:26
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Чемпионат Португалии по футболу
Турнир среди профессиональных футбольных клубов Португалии, разыгрываемый с 1934 года, когда в соревновании приняло участие 8 команд. В сезоне 2011/2012 годов участие принимало 16 команд. За 79 розыгрышей всего лишь 5 клубов становились чемпионами Португалии: это «Порту», «Бенфика», «Спортинг», «Белененсиш» и «Боавишта», причём на счету последних двух клубов всего по одному титулу.
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