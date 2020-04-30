Футбольный сезон в Португалии могут возобновить до конца мая. Как сообщает издание JN, премьер-министр Португалии Антонио Коста в четверг объявит о возобновлении чемпионата Португалии.

Футбол «Они помогли мне». Холанд отреагировал на насмешки игроков «ПСЖ» Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал поведение игроков «ПСЖ» после ответного матча между командами в 1/8 финала Лиги чемпионов.

ЖКХ В Москве перенесли сроки отключения горячей воды «В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости». 71

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 414

Общество СПЧ предложил платить пособие в размере МРОТ всем безработным Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России, член центрального штаба ОНФ Михаил Шмаков выступил с инициативой увеличить пособие по безработице для всех граждан, в том числе, для тех, кто потеряли работу до 1 марта. 1

Общество В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг. 3,6K

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Общество Режим самоизоляции отменен в 14 районах Красноярского края Губернатор Александр Усс отменил ограничительные меры, ранее введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, в деревнях и поселках 14 районов края. 5

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Экономика ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией. 55

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Авто Toyota готовит новый кроссовер Corolla Cross Судя по шпионским снимкам, опубликованным порталом Motor1.com, дизайн кормы и силуэт Corolla Cross (возможно, именно так и будет называться новый SUV) возьмет от «старшего» кроссовера RAV4, а основные узлы, агрегаты и платформу GA-C разделит с «базовым» седаном Corolla. 1

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