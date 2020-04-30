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Футбольный сезон в Португалии могут возобновить до конца мая. Как сообщает издание JN, премьер-министр Португалии Антонио Коста в четверг объявит о возобновлении чемпионата Португалии.
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Чемпионат Португалии возобновится в конце мая

Sports.ru17:15

Объявлена дата возобновления чемпионата Португалии

Чемпионат17:31

Чемпионат Португалии собираются возобновить в конце мая

Матч ТВ02:23

Источник: Чемпионат Португалии возобновят в конце мая

Советский спорт08:41

Чемпионат Португалии намерены возобновить 18 мая

ODDS.ru02:42

Чемпионат Португалии по футболу возобновится 30 мая

РИА Новости16:33

Чемпионат Португалии должен возобновиться до конца мая

Спорт-Экспрессвчера в 23:40
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