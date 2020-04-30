Коронавирус
Матч ТВЧемпионат Португалии собираются возобновить в конце мая
Футбольный сезон в Португалии могут возобновить до конца мая. Как сообщает издание JN, премьер-министр Португалии Антонио Коста в четверг объявит о возобновлении чемпионата Португалии.
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Инкубационный период коронавируса может достигать трех недель
Инкубационный период заражения COVID-19 может достигать трех недель.
ФАН 16:38
Политика
Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов
Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета 13:59
Экономика
Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
Коммерсантъ 05:33
Наука
Создано средство против неизлечимого рака
Ученые Научно-исследовательского института Гарварда и Гарвардской школы инженерных и прикладных наук имени Джона Полсона нашли способ терапии неизлечимого рака, обладающего устойчивостью к иммунной системе.
Lenta.ru 09:37
Космос
Крупный астероид сегодня сблизится с Землей
Мимо Земли сегодня пролетит крупный астероид №52768 (1998 OR2).
Петрозаводск говорит вчера в 00:46
Общество
В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом
Интерфакс 15:26
Футбол
Головин назвал сильнейших футболистов РПЛ
Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал сильнейших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ), включив в список трёх бывших партнёров по московскому ЦСКА.
RT на русском 07:59
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Общество
Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
Общество
В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
Игры
На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store.
ЭндлессГеймОвер 02:58
Происшествия
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44
Армия и оружие
Сирия отразила удары израильских вертолетов
Агентство уточняет, что ракетные удары были нанесены израильскими вертолетами с Голанских высот.
Известия 18:58
Футбол
Сезон в ФНЛ, где выступает «Текстильщик», завершен досрочно
На собрании Футбольной национальной лиги, которое прошло в формате видеоконференции, большинством голосов было принято решение завершить текущий сезон досрочно.
IvanovoNews 08:04
Технологии
Число подписчиков Xbox Game Pass достигло 10 млн
Судя по документации, число подписчиков Xbox Game Pass достигло 10 млн.
News.ru 04:15
Армия и оружие
NI: Россия не зря отправляла танки Т-14 «Армата» в Сирию
Военные обозреватели американского журнала The National Interest рассказали, зачем русским понадобилось отправлять свои новейшие танки Т-14 «Армата» в Сирию.
Что происходит вчера в 06:14
Финансы
Рубль вырос в апреле больше чем на 5%
В апреле рубль вырос на 5,3% к доллару и на 6,2% к евро. Таким образом он восполнил половину снижения в марте.
Телеканал 360° 19:14
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Наука
Выяснено, как можно увидеть работу мембранных белков-рецепторов
Naked Science 05:00
Футбол
«Барселона» требует за Коутиньо 100 млн евро
Каталонцы требуют не менее 100 млн евро за трансфер бразильца.
Soccer.ru 11:17
Общество
В Ростовской области ввели обязательный масочный режим
Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в Республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
Известия 17:43
Гаджеты
Процессор Intel Core i9-10900K может потреблять до 250 Вт
Как можно видеть, для Core i9-10900K значение PL2 составляет 250 Вт, для Core i7-10700K — 229 Вт, для Core i5-10600K — 182 Вт.
iXBT.com 10:14
Политика
В посольстве России отметили попытку Госдепа США переписать историю
В посольстве России призывают Госдеп США отказаться от попыток искажения исторических фактов о решающем вкладе народов Советского Союза в победу над нацизмом и прекращение холокоста.
RT на русском 18:08
Шоу-бизнес
До и после: Айза Анохина показала результаты пластики бровей и лба
Анохина записала несколько видео в сторис, на которых показала, как выглядит после операции.
Киноафиша России вчера в 02:57
Спорт
Футболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья Кожемяко
Игрок владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин подверг критике заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко о том, что в профессиональных спортивных клубах региона не выступают местные воспитанники.
RT на русском 11:01
Киберспорт
Valve отложила The International 2020. Турнир может пройти в 2021 году
Valve отложила турнир на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что The International пройдет не раньше 2021 года.
Cyber.sports.ru 18:49
Технологии
Эксперт рассказал, чем рискует владелец «серого» смартфона
Чтобы ваш телефон не попал в "черный список" производителя или оператора связи, при его покупке надо проверить IMEI-код, рассказал агентству "Прайм" директор "Кселла" Алексей Буянов.
ПРАЙМ 19:11