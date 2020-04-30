Коронавирус

Бомбардир.руБомбардир.руЧемпионат Португалии возобновится 30 мая

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил дату возобновления чемпионата страны по футболу.
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Чемпионат Португалии по футболу возобновится 30 мая

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Чемпионат Португалии возобновиться в мае

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Чемпионат Португалии собираются возобновить в конце мая

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Объявлена дата возобновления чемпионата Португалии

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Чемпионат Португалии по футболу возобновится 30 мая

РИА Новостивчера в 16:33

Источник: Чемпионат Португалии возобновят в конце мая

Советский спортвчера в 08:41

Чемпионат Португалии возобновится в конце мая

Sports.ruвчера в 17:15
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
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Появились детали лечения Мишустина от коронавируса

О заражении главы правительства коронавирусом стало известно ранее 30 апреля.
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В Москве перенесли сроки отключения горячей воды

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В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

По предварительным данным, заключительный этап перехода на новую систему будет завершен к концу июня 2020 года.
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Системы ПВО Сирии отразили ракетные удары израильских вертолетов

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В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
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Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
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Макогон уверен, что решение о прекращении транзита будет иметь политический характер.
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Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников

В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
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Настя Задорожная перестала скрывать будущего мужа Настя Задорожная поздравила будущего мужа с днем рождения.
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Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

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На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

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Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
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Компания ASRock, как и другие крупные производители материнских плат, подготовила к выходу процессоров Comet Lake-S целый ряд новинок на системной логике Intel 400-й серии.
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Более 30 тысяч штрафов о нарушении самоизоляции выписали полицейские в Москве с момента ввода ограничений, в среду было выписано 1 353 штрафа, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

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Чемпионат Португалии по футболу
Турнир среди профессиональных футбольных клубов Португалии, разыгрываемый с 1934 года, когда в соревновании приняло участие 8 команд. В сезоне 2011/2012 годов участие принимало 16 команд. За 79 розыгрышей всего лишь 5 клубов становились чемпионами Португалии: это «Порту», «Бенфика», «Спортинг», «Белененсиш» и «Боавишта», причём на счету последних двух клубов всего по одному титулу.
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