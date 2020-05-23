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BobsoccerBobsoccerЧемпионат Португалии возобновится 3 июня

Розыгрыш чемпионата Португалии был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса. Как сообщается на официальном сайте Примейра лиги, матчи возобновятся в ближайшую среду, 3 июня.
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Стала известна дата возобновления чемпионата Португалии по футболу

РИА Новости00:10

Официально: чемпионат Португалии возобновят 3 июня

Советский спорт02:27

Чемпионат Португалии по футболу возобновится 3 июня

Metaratings02:11

Чемпионат Португалии будет возобновлен 3 июня

Sports.ru03:35

Чемпионат Португалии возобновится 3 июня: расписание туров

Sport24.ruвчера в 22:45

Опубликовано расписание чемпионата Португалии. Он возобновится 3 июня

Soccer.ruвчера в 22:23

Сезон в Португалии возобновится 3 июня

Спорт-Экспрессвчера в 19:47
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В Подмосковье неизвестные взорвали банкомат Сбербанка

Двое злоумышленников взорвали банкомат Сбербанка в подмосковных Химках и скрылись, сумма ущерба устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
РИА Новости 07:16
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Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми

Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми.
РБК 06:42
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Футбол

Маурисио Почеттино: Люблю Англию и хотел бы остаться в Лондоне

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В Совфеде предложили создать авиахабы с госпиталями и обсерваторами

В Совете Федерации намерены обратиться в правительство России с предложением разработать федеральную программу перераспределения авиапассажиропотока с созданием нескольких авиахабов с инфраструктурой их противоэпидемического обеспечения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:05
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Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона

Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон".
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Общество

Врач-психиатр назвала продукты для поднятия настроения

Врач-психиатр Ольга Сиволдаева в субботу рассказала, какие продукты могут снизить тревогу и поспособствовать выработке в организме человека серотонина, который отвечает за хорошее настроение.
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Происшествия

В Екатеринбурге полиция пришла с рейдом на Таганский ряд

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Общество

Рособрнадзор назвал даты ЕГЭ по всем предметам

Стали известны даты ЕГЭ по всем предметам. Сегодня президент Владимир Путин предложил начать выпускные экзамены с 29 июня.
Нижегородская Правда 21 мая в 10:34
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Происшествия

В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы

Полиция проверяет сообщение о предполагаемом захвате заложников в отделении банка в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 07:10
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Футбол

Деспотович попрощался с «Оренбургом»

РИА Новости 06:56
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В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
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Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
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Общество

Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса.
РБК 21 мая в 13:30
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Общество

Сервис автопроката Hertz объявил о банкротстве

Компания Hertz, один из крупнейших сервисов проката автомобилей, подала заявление о банкротстве из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 06:11
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Футбол

В РФС назвали возможные даты старта нового сезона РПЛ

На брифинге Российского футбольного союза (РФС) были названы даты начала нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) при условии, что нынешний будет возобновлён.
RT на русском 21 мая в 12:57
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Хоккей

Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости вчера в 18:13
Путешествия

Названо условие для возобновления путешествий из России за границу

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин назвал условие для возобновления путешествий из страны за рубеж.
Lenta.ru 05:59
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Политика

Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 20 мая в 05:57
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Общество

В Москве умер «аллигатор Гитлера»

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Единство или суверенитет? Венгрия, Германия и Польша не хотят подчиняться решениям суда ЕС

Каждая из трех стран не хочет выполнять решения высшей судебной инстанции Евросоюза, а это вызывает уже нешуточное беспокойство в Брюсселе, ведь речь идет о подрыве единства всего объединения.
ТАСС вчера в 12:14
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В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19

В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
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Владимир Кличко помогает Холифилду в подготовке к возвращению на ринг

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Продюсер «Мира Юрского периода 3»: фильм станет «началом новой эры»

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Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Общественный контроль вчера в 07:15
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Происшествия

Росздравнадзор: проверка аппаратов ИВЛ после пожаров продолжается

Проверка аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) после пожаров в лечебных учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга до сих пор продолжается.
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В Подмосковье штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей

Штраф за отсутствие маски в общественных местах и транспорте для жителей Подмосковья составит четыре тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости вчера в 15:19
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Новые поводы для блокировки банковских счетов появятся в России

Новое правило позволит российским банкам блокировать счета клиентов.
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«Барселона» и «Манчестер Сити» могут обменяться защитниками

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду переберется в «Манчестер Сити», тогда как в обратном направлении отправится Жоау Канселу.
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Греция решила привлечь туристов низкими ценами

Для стимулирования внешнего и внутреннего туризма власти Греции решили опустить цены на многие услуги и товары, востребованные у путешественников.
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За тульскую медсестру в купальнике заступились главврач и губернатор

Газета.Ru вчера в 07:34
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Чемпионат Португалии по футболу
Турнир среди профессиональных футбольных клубов Португалии, разыгрываемый с 1934 года, когда в соревновании приняло участие 8 команд. В сезоне 2011/2012 годов участие принимало 16 команд. За 79 розыгрышей всего лишь 5 клубов становились чемпионами Португалии: это «Порту», «Бенфика», «Спортинг», «Белененсиш» и «Боавишта», причём на счету последних двух клубов всего по одному титулу.
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