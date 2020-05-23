Коронавирус
BobsoccerЧемпионат Португалии возобновится 3 июня
Розыгрыш чемпионата Португалии был прерван в середине марта из-за пандемии коронавируса. Как сообщается на официальном сайте Примейра лиги, матчи возобновятся в ближайшую среду, 3 июня.
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Происшествия
В Подмосковье неизвестные взорвали банкомат Сбербанка
Двое злоумышленников взорвали банкомат Сбербанка в подмосковных Химках и скрылись, сумма ущерба устанавливается, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
РИА Новости 07:16
Общество
Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми
Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми.
РБК 06:42
Футбол
Маурисио Почеттино: Люблю Англию и хотел бы остаться в Лондоне
Советский спорт 04:19
Общество
В Совфеде предложили создать авиахабы с госпиталями и обсерваторами
В Совете Федерации намерены обратиться в правительство России с предложением разработать федеральную программу перераспределения авиапассажиропотока с созданием нескольких авиахабов с инфраструктурой их противоэпидемического обеспечения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:05
Культура
Познер жестко ответил Михалкову после выхода Бесогона
Владимир Владимирович заявил, что комментировать программу Никиты Сергеевича не будет, но ответить ему - обязан Накануне на популярном видеохостинге была показана программа российского режиссера, сценаристы и продюссера Никиты Михалкова "Бесогон".
SM News 06:16
Общество
Врач-психиатр назвала продукты для поднятия настроения
Врач-психиатр Ольга Сиволдаева в субботу рассказала, какие продукты могут снизить тревогу и поспособствовать выработке в организме человека серотонина, который отвечает за хорошее настроение.
Аргументы недели 05:52
Происшествия
В Екатеринбурге полиция пришла с рейдом на Таганский ряд
Вечерние Ведомости 07:05
Общество
Рособрнадзор назвал даты ЕГЭ по всем предметам
Стали известны даты ЕГЭ по всем предметам. Сегодня президент Владимир Путин предложил начать выпускные экзамены с 29 июня.
Нижегородская Правда 21 мая в 10:34
Происшествия
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Полиция проверяет сообщение о предполагаемом захвате заложников в отделении банка в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
РИА Новости 07:10
Футбол
Деспотович попрощался с «Оренбургом»
РИА Новости 06:56
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Общество
Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса.
РБК 21 мая в 13:30
Общество
Сервис автопроката Hertz объявил о банкротстве
Компания Hertz, один из крупнейших сервисов проката автомобилей, подала заявление о банкротстве из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 06:11
Футбол
В РФС назвали возможные даты старта нового сезона РПЛ
На брифинге Российского футбольного союза (РФС) были названы даты начала нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) при условии, что нынешний будет возобновлён.
RT на русском 21 мая в 12:57
Хоккей
Хоккеист Артемий Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин сделал предложение руки и сердца своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости вчера в 18:13
Путешествия
Названо условие для возобновления путешествий из России за границу
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин назвал условие для возобновления путешествий из страны за рубеж.
Lenta.ru 05:59
Политика
Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 20 мая в 05:57
Общество
В Москве умер «аллигатор Гитлера»
Вести.Ru 06:16
Политика
Единство или суверенитет? Венгрия, Германия и Польша не хотят подчиняться решениям суда ЕС
Каждая из трех стран не хочет выполнять решения высшей судебной инстанции Евросоюза, а это вызывает уже нешуточное беспокойство в Брюсселе, ведь речь идет о подрыве единства всего объединения.
ТАСС вчера в 12:14
Здоровье
В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19
В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
Кино
Продюсер «Мира Юрского периода 3»: фильм станет «началом новой эры»
REGNUM вчера в 15:03
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль вчера в 07:15
Происшествия
Росздравнадзор: проверка аппаратов ИВЛ после пожаров продолжается
Проверка аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) после пожаров в лечебных учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга до сих пор продолжается.
News.ru 05:33
Общество
В Подмосковье штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей
Штраф за отсутствие маски в общественных местах и транспорте для жителей Подмосковья составит четыре тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.
РИА Новости вчера в 15:19
Экономика
Новые поводы для блокировки банковских счетов появятся в России
Новое правило позволит российским банкам блокировать счета клиентов.
NewInform 06:51
Футбол
«Барселона» и «Манчестер Сити» могут обменяться защитниками
Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду переберется в «Манчестер Сити», тогда как в обратном направлении отправится Жоау Канселу.
ProstoProSport 06:54
Путешествия
Греция решила привлечь туристов низкими ценами
Для стимулирования внешнего и внутреннего туризма власти Греции решили опустить цены на многие услуги и товары, востребованные у путешественников.
Профиль 06:32
Общество
За тульскую медсестру в купальнике заступились главврач и губернатор
Газета.Ru вчера в 07:34