Футбол
Sports.ruЧемпионат России. «Краснодар» играет с «Оренбургом», «Спартак» разгромил «Локомотив», ЦСКА уступил «Динамо»
Яка Бийол
|9′
|28′
Роман Нойштедтер
|59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
|59′
|68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
|76′
|81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
|82′
|85′
Клинтон Н`Жи
|88′
Сильвестр Игбоун
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Чемпионат России. «Краснодар» играет с «Оренбургом», «Спартак» разгромил «Локомотив», ЦСКА уступил «Динамо»
Sports.ru25 октября в 03:14
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:32, Вашингтон
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