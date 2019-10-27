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Sports.ruSports.ruЧемпионат России. «Краснодар» играет с «Оренбургом», «Спартак» разгромил «Локомотив», ЦСКА уступил «Динамо»

ЦСКА — Динамо
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
9′
28′
Роман Нойштедтер
59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
59′
68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
76′
81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
82′
85′
Клинтон Н`Жи
88′
Сильвестр Игбоун
1 фото
Чемпионат России 14-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Чемпионат России. «Краснодар» играет с «Оренбургом», «Спартак» разгромил «Локомотив», ЦСКА уступил «Динамо»

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