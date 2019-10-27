Чемпионат России 14-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Общество В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".

Происшествия ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.

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