РПЛ

Sports.ruSports.ruЧемпионат России. «Локомотив» победил «Тамбов»

Тамбов — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
29′
Гжегож Крыховяк
34′
Адессойе Ойеволе
Михаил Костюков
35′
Владимир Обухов
39′
46′
Ведран Чорлука
Соломон Кверквелия
Михаил Костюков
47′
56′
Гжегож Крыховяк
65′
Дмитрий Баринов
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
73′
Павел Карасев
Андрей Часовских
77′
Владимир Обухов
Хасан Мамтов
87′
90′+2′
Эдер
Брайан Идову
«Тамбов» уступил «Локомотиву» (2:3) в стартовом матче 17-го тура РПЛ. В субботу «Зенит» играет на выезде с «Рубином», «Ростов» – с «Динамо».
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