«Тамбов» уступил «Локомотиву» (2:3) в стартовом матче 17-го тура РПЛ. В субботу «Зенит» играет на выезде с «Рубином», «Ростов» – с «Динамо».

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Экономика ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.

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