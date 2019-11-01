РПЛ

Онлайн Тамбов.руОнлайн Тамбов.руФК «Тамбов» матчем с «Локомотивом» откроет 17 тур РПЛ

Тамбов — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
29′
Гжегож Крыховяк
34′
Адессойе Ойеволе
Михаил Костюков
35′
Владимир Обухов
39′
46′
Ведран Чорлука
Соломон Кверквелия
Михаил Костюков
47′
56′
Гжегож Крыховяк
65′
Дмитрий Баринов
Михаил Костюков
Хетаг Хосонов
73′
Павел Карасев
Андрей Часовских
77′
Владимир Обухов
Хасан Мамтов
87′
90′+2′
Эдер
Брайан Идову
После паузы на матчи сборных во многих европейских чемпионатах продолжились матчи национальных турниров. И футбольный клуб "Тамбов" откроет 17-й тур РПЛ. 22 ноября "горожане" сыграют в Саранске с "Локомотивом".
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