Стоит отметить, что этот вопрос стал обсуждаться после того, как президент России Владимир Путин объявил о прохождении пика пандемии в стране. Чемпионат России, который был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.

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Чемпионат России может быть возобновлен со зрителями на трибунах

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