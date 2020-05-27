Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЧемпионат России может быть возобновлен со зрителями на трибунах

Стоит отметить, что этот вопрос стал обсуждаться после того, как президент России Владимир Путин объявил о прохождении пика пандемии в стране. Чемпионат России, который был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
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