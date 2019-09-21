РПЛ
REGNUMЧемпионат России по футболу: «Зенит» разгромил казанский «Рубин»
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
|46′
|56′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Бранислав Иванович
|58′
Алексей Сутормин
|65′
|71′
Александр Ташаев
Вячеслав Подберезкин
Алексей Сутормин
|75′
|76′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
Далер Кузяев
Роберт Мак
|76′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
|78′
Роберт Мак
|82′
Олег Шатов
|87′
|90′
Павел Могилевец
Зенит
Расстановка 4‑5‑1
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
17
Шатов
27
Оздоев
20
Мак
32
Краневиттер
91
Сутормин
2 ×
22
Дзюба
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
3
Плиев
29
Денисов
7
Подберезкин
18
Могилевец
10
Коновалов
21
Кварацхелия
12
Зуев
26
Микелтадзе
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
Футбольный клуб «Зенит» с разгромным счетом переиграл казанский «Рубин», матч состоялся 21 сентября в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Игра состоялась в рамках 10-го тура чемпионата России по футболу.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Алексей Сутормин рассказал, как ему удалось забить два мяча в матче с «Рубином»
Телеканал Санкт-Петербург15:28
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 15:55, Вашингтон
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 14:27
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 52
В результате двойного землетрясения в Албании пострадали 52 человека. Об этом сообщает Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
RT на русском 14:45
Происшествия
Якутский шаман записал первое обращение к сторонникам после задержания
News.ru вчера в 09:11
Экономика
Mitsubishi потеряла $320 млн из-за сделок одного трейдера
Petro-Diamond Singapore (PDS) — сингапурское подразделение Mitsubishi — понесло убытки в размере около $320 млн от несанкционированной торговли сырой нефти.
РБК 01:00
Футбол
«Тамбов» обыграл «Ростов» благодаря дублю Мелкадзе
Советский спорт 13:56
Происшествия
Губернатор Свердловской области вручил ключи от квартир экипажу А321
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу вручил ключи от квартир членам экипажа аэробуса А321 "Уральских авиалиний", сумевших посадить аварийный самолет на поле в Подмосковье.
ТАСС 14:27
Наука
МТС протестировала умный транспорт на сети 5G
Lenta.ru 18 сентября в 09:54
Интернет
Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль
Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.
Актуальные Новости 12:11
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату
Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.
РИА Новости 13:28
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru вчера в 08:27
Происшествия
Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась
РИА Новости 14:23
Кино
Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 06:03
Футбол
Дзюба призвал болельщиков создать петицию, чтобы его гол засчитали
Петербургский дневник 15:38
Футбол
Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой
18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе».
Lenta.ru 14:14
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия 19 сентября в 10:28
Армия и оружие
В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму
В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.
Sputnik Литва вчера в 12:05
Культура
«Иные миры» Никаса Сафронова открылись в Москве
19 сентября в Москве состоялось открытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры".
Московский Комсомолец 03:30
Шоу-бизнес
Подписчики пришли в ужас от «паучьего» маникюра 5-летней дочери Тимати
20 сентября Симона Юнусова изумила своих многочисленных подписчиков новым снимком. В кадр попали загорелые руки ее 5-летней внучки.
Woman.ru 03:49
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге
Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.
GoTennis.ru 11:20
Происшествия
Двое российских военных ранены в Таджикистане
Газета.Ru 13:20
Автоспорт
Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура
Австралийский пилот команды Renault Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Сингапура за нарушение технического регламента.
RT на русском 15:29
Футбол
ЦСКА выпустил проморолик к матчу с «Краснодаром»
Московский ЦСКА опубликовал проморолик к матчу десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы встретятся с "Краснодаром".
Газета.Ru 07:33
Здоровье
Врачи центра «СОГАЗ» помогли пациенту, жившему с тяжелым апноэ 30 лет
Благодаря регулярной практике обмена опытом врачи из регионов знакомятся с ведущими методами оказания медицинской помощи, а пациенты получают ее, в том числе по программе ОМС.
РЕН ТВ 13:24
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
РБК 03:00
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42