РПЛ

REGNUMREGNUMЧемпионат России по футболу: «Зенит» разгромил казанский «Рубин»

Зенит — Рубин
5 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
46′
56′
Евгений Башкиров
Хвича Кварацхелия
Бранислав Иванович
58′
Алексей Сутормин
65′
71′
Александр Ташаев
Вячеслав Подберезкин
Алексей Сутормин
75′
76′
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
Далер Кузяев
Роберт Мак
76′
Вильмар Барриос
Клаудио Краневиттер
78′
Роберт Мак
82′
Олег Шатов
87′
90′
Павел Могилевец
Футбольный клуб «Зенит» с разгромным счетом переиграл казанский «Рубин», матч состоялся 21 сентября в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Игра состоялась в рамках 10-го тура чемпионата России по футболу.
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