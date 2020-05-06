Коронавирус
Интерфакс-СпортЧемпионат Турции по футболу возобновится 12 июня
Футбольный сезон в Турции будет возобновлен 12 июня, сообщает Daily Sabah. Выступая перед журналистами, глава Федерации футбола Турции Нихат Оздемир сообщил, что завершить чемпионат, прерванный из-за пандемии коронавируса, планируется через месяц после возобновления.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
Общество
У депутата Госдумы Светланы Максимовой выявлен коронавирус
Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова уведомила, что у депутата парламента Светланы Максимовой был обнаружен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:16
Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости 09:11
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Политика
Президент Путин проводит большое совещание по коронавирусу
Президент Путин проводит большое совещание по коронавирусу, на котором будут обсуждаться предложения по поэтапной отмене ограничений, введенных из-за коронавируса.
Эхо Москвы 08:30
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости вчера в 13:16
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Деловое.ТВ вчера в 12:23
Общество
Подрядчик «Газпрома» остановил работы на Чаяндинском месторождении
Представитель «Газпрома» сообщил РБК, что, несмотря на приостановку работ подрядчиком, ввод в эксплуатацию объектов на Чаяндинском месторождении не переносится.
РБК 11:01
Общество
Более 600 петербуржцев оштрафовали в майские праздники
С 1 по 5 мая в Петербурге 676 человек получили штрафы за нарушение противоэпидемиологических ограничительных мер.
DP.RU 10:45
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию об уходе фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе.
РИА Новости 07:40
Шоу-бизнес
Бабкина заявила о поражении около 80% легких
Недавно народная артистка страны выписалась из больницы, где провела около месяца. Бабкина была госпитализирована с пневмонией.
Газета.Ru 06:56
Общество
Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России уникальной
Попова добавила, что снятие ограничительных мер в России будет проводиться в три этапа.
Вечерняя Москва 09:39
Культура
Праздничную онлайн-программу к 9 мая подготовил Музей Победы
Музей Победы на Поклонной горе подготовил праздничную онлайн-программу, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Типичная Москва 01:42
Общество
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
Энергетика
В Техасе отказались сокращать добычу нефти
Против искусственного снижения объемов добычи нефти в Техасе выступили члены Техасской железнодорожной комиссии 5 мая, трансляция велась на сайте регулятора.
ИА Красная Весна вчера в 16:03
Космос
Россия запустит первый метеорологический спутник в Арктике
В настоящее время космический аппарат "Арктика-М" № 1 изготовлен и проходит электро-радиотехнические испытания по программе разобранного космического аппарата.
Якутия 24 03 мая в 22:10
Экономика
Белоусов: экономика России вступает в сложный период
Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина.
Вести.Ru 10:14
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Экономика
Квартальная прибыль Disney упала на 91%
Чистая прибыль Disney в первом квартале упала на 91%, до $475 млн. Общая операционная прибыль сократилась на 37% и составила $2,4 млрд.
Коммерсантъ 06:06
Общество
В Москве нашли мертвым экс-главу КГБ Эстонии Кортелайнена
В Москве в собственной квартире а Большой Филевской улице был найден мертвым 90-летний бывший председатель КГБ Эстонии Карл Ефремович Кортелайнен.
Московский Комсомолец 10:16
Футбол
Жена аргентинца ди Марии назвала Англию «задницей мира»
Ди Мария выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года, куда перешёл из «Реала».
Metaratings 06:29
Здоровье
Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин.
РИА Новости 08:59
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
Как стало известно sevastopol-24.ru, с 5 мая начинает официально действовать законопроект, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах и на территориях, к ним прилегающих.
Севастополь-24 вчера в 15:27