Коронавирус

ODDS.ruODDS.ruЧемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

По последним данным, всего коронавирусом заражено более 200 тысяч человек более чем в 140 странах. В Турции зафиксирован 191 случай и два летальных исхода. Единственным европейским чемпионатом, где продолжаются матчи, остается Высшая лига Белоруссии.
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Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат10:33

В Турции из-за коронавируса приостановлены футбольные, баскетбольные и волейбольные чемпионаты

Sport24.ru10:56

Кашин: «Ленинградку» уже мало волнует турнир за 5-8-е места ЧР

РИА Новости13:20

Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

Sports.ru10:54

Турция приостановила футбольные, баскетбольные и волейбольные соревнования из-за коронавируса

Спорт-Экспресс10:23

Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

Советский спорт10:50

Чемпионат Турции приостановлен на три недели из-за угрозы коронавируса

Metaratings09:45
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В Хабаровском крае выявили первые случаи заболевания коронавирусом

В Хабаровском крае зарегистрированы первые три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Коммерсантъ 21:20
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На Украине заявили о вероятной гибели страны

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Мосгорсуд в среду огласит приговора экс-начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову по делу о взятке в 1 миллион долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
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Стоимость нефти Brent выросла на 17%

Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
РБК 15:54
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Продажи кроссовера Changan Uni-T начнутся летом

Китайская компания Changan выпустила больше информации о Uni-T, кроссовере, который получил гораздо больше, чем просто яркую внешность.
SpeedMe 17 марта в 04:24
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147.
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Путин не согласился с теми, кто называет его царем

Несогласие с людьми, называющими российского президента царем, выразил Владимир Путин в беседе с журналистами.
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Сбербанк тестирует технологию приёма безналичной оплаты смартфоном

Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.
News.ru 07:42
Общество

Из Черногории вывезли более 550 российских туристов

Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
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Хоккей

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Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус.
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Биржевой курс доллара превысил 78 рублей, евро — 86

Курс единой европейской валюты взлетел на 3,08 рубля до 85,99 рубля, а минутами ранее превышал 86 рублей, свидетельствуют данные биржи.
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В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
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В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 20:34
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Роспотребнадзор пояснил правила домашнего карантина

В Роспотребнадзоре пояснили, что гражданам, находящимся на карантине категорически не рекомендуется выходить из дома за продуктами, в аптеку и даже выбрасывать мусор.
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Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

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В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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Больным коронавирусом помогло лекарство от гриппа

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Особое мнение: Виктор Шендерович

В.Шендерович: Как только Владимир Владимирович сказал, что оснований для паники нет – немедленно все сели и поехали в Ашан В. Шендерович― Я на самоограничении.
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В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом

В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекса" и Mail.ru Group.
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В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

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