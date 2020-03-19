Коронавирус

ODDS.ruODDS.ruЧемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

По последним данным, всего коронавирусом заражено более 200 тысяч человек более чем в 140 странах. В Турции зафиксирован 191 случай и два летальных исхода. Единственным европейским чемпионатом, где продолжаются матчи, остается Высшая лига Белоруссии.
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Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат10:33

В Турции из-за коронавируса приостановлены футбольные, баскетбольные и волейбольные чемпионаты

Sport24.ru10:56

Все турниры по футболу, волейболу и баскетболу в Турции приостановлены

РИА Новости10:44

Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

Sports.ru10:54

Турция приостановила футбольные, баскетбольные и волейбольные соревнования из-за коронавируса

Спорт-Экспресс10:23

Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

Советский спорт10:50

Чемпионат Турции приостановлен на три недели из-за угрозы коронавируса

Metaratings09:45
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Общество

Собянин подписал указ о временном закрытии колледжей с 21 марта

16 марта мэр Москвы в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о введении ряда новых мер для защиты населения, в числе которых временный переход школ на дистанционное обучение и запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.
ТАСС 12:44
Энергетика

Саудовская Аравия начала сокращать расходы из-за падения цен на нефть

Власти Саудовской Аравии вынуждены сокращать бюджетные расходы из-за падения цен на нефть, заявил министр финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан, отмечает агентство SPA.
Московский Комсомолец 09:37
Культура

Московская филармония с пятницы начнет онлайн-трансляции концертов

С 20 марта Московская филармония начинает трансляции сольных и камерных концертов без публики из Концертного зала им. Чайковского.
Взгляд.ру 11:52
Политика

Жириновский прокомментировал слова Шнурова о принадлежности Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после слов недавно занявшегося политикой музыканта Сергея Шнурова о принадлежности Крыма призвал всех "певцов, парикмахеров и банщиков" заниматься своим профессиональным делом.
РИА Новости 09:12
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Политика

Поляки захотели присоединить Калининградскую область

В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе.
РИА Новости 14:16
Здоровье

В Минздраве дали рекомендации по рациону на удалённой работе

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», от каких продуктов стоит отказаться на время самоизоляции.
Говорит Москва 05:57
Наука

Свитки Мертвого моря оказались подделкой

Замана 17 марта в 03:16
Общество

У сотрудницы компании Росатома в Петербурге выявили коронавирус

Коронавирус найден у сотрудницы одной из компаний Росатома в Санкт-Петербурге после ее отдыха за рубежом, она изолирована и получает медпомощь, сообщил РИА Новости официальный представитель атомной госкорпорации.
РИА Новости 13:54
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста 13:40
Энергетика

Мировые цены на нефть ускорили темпы роста

Мировые цены на нефть в четверг вечером резко растут. Темпы их роста выросли до 10-20% с роста в 5-11% днем.
РЕН ТВ 11:59
Хоккей

У российского игрока НХЛ нашли коронавирус

Lenta.ru 14:22
Здоровье

В России расшифровали геном коронавируса

РИА Новости 10:52
Шоу-бизнес

В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня 06:02
Авто

Эксперты развеяли основные мифы о турбированных двигателях

Дни24 13:56
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com 17 марта в 07:13
Кино

Владимир Яглыч: На съемках «Колл-центра» все актеры испытывали стресс

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Технологии

Сбербанк тестирует технологию приёма безналичной оплаты смартфоном

Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.
News.ru 07:42
Финансы

Российский рынок акций начал расти

Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Взгляд.ру 11:49
Общество

Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса

Италия обошла Китай по летальным исходам от коронавируса (3245 умерших).
Российская газета 13:41
Общество

В США раздадут гражданам по 1 тысяче долларов из-за коронавируса

По последним данным, в США коронавирусом заразились 10 тысяч 755 человек, 147 скончались, 9 человек выздоровели.
Говорит Москва 13:10
Общество

Ари заявил, что в Краснодаре от коронавируса умирают люди

Нападающий сборной России и «Краснодара» Ари считает, что власти России не разглашают реальное число зараженных коронавирусом людей в своей стране.
ProstoProSport 14:26
Общество

В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом

В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекса" и Mail.ru Group.
Интерфакс 10:54
Армия и оружие

Экипажи крупнейших американских авианосцев и кораблей оказались заражены коронавирусом COVID-19

Как именно коронавирусная инфекция попала на американские военные корабли – неизвестно, однако, учитывая тот факт, что на морских судах отсутствуют условия, позволяющие вести борьбу с COVID-19, специалисты оценивают ситуацию как крайне тяжёлую.
Avia.pro вчера в 23:31
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия 07:37
Экономика

Силуанов оценил влияние нефтяных цен на инфляцию и выплату пенсий

Запаса прочности хватит минимум на шесть лет при таких ценах на нефть.
РБК 14:14
Общество

В российских школах объявят каникулы до 12 апреля

Из-за опасности распространения коронавируса во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля будут объявлены каникулы, заявил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.
АН Между строк вчера в 02:28
Здоровье

Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.
РИА Новости 12:54
Здоровье

Коронавирус в Бергамо: муки пациентов (Corriere della Sera, Италия) (Corriere Della Sera)

Хирург больницы Тревильо рассказывает о том, что происходит в палатах: «Мы передаем сообщения от пациентов их друзьям и родным».
ИноСМИ 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
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