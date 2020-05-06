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Soccer.ruSoccer.ruЧемпионат Турции собираются возобновить 12 июня

Президент Федерации футбола Турции Нихат Оздемир рассказал о планах по возобновлению футбольного сезона.
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Чемпионат Турции планируют возобновить 12 июня

Sport24.ru08:00

Чемпионат Турции может возобновиться 12 июня

Sports.ru12:55

Чемпионат Турции будет возобновлён 12 июня

Чемпионат09:44

Чемпионат Турции собираются возобновить 12 июня

Soccer.ru08:11

Чемпионат Турции возобновится 12 июня

Советский спорт14:00

Глава TFF: чемпионат Турции по футболу возобновится в середине июня

РИА Новости07:51

Чемпионат Турции возобновится 12 июня

Спорт-Экспресс07:48
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 16:12, Ашберн
Общество

Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая

Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
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Общество

Вице-премьер Крыма извинился за нарушение самоизоляции

Вице-премьер правительства Республики Крым Евгений Кабанов принес извинения за то, что нарушил режим самоизоляции, сообщает телеканал «Крым 24».
Общественное телевидение России 14:47
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Общество

В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян

В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия 03:45
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Происшествия

Сын миллиардера Босова отреагировал на его смерть

Делать поспешных выводов не стоит, нужно дождаться официальной версии смерти отца.
БИЗНЕС Online 15:59
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Политика

США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
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Происшествия

Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии

Документ приостанавливает деятельность объектов розничной торговли, однако чиновник в нарушение закона выдал некоторым коммерческим организациям специальные пропуска, подтверждающие право их деятельности в указанный период.
ТАСС 13:06
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Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
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Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Самарской области

В одном из автомобилей находилось двое взрослых, в другом двое взрослых и ребенок. Все пять человек погибли, сказал собеседник агентства.
Интерфакс 15:09
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости вчера в 13:34
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
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Хоккей

«Матч ТВ» утром 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия — Германия

Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 07:17
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
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Политика

Путин попросил Решетникова внимательнее следить за реализацией мер поддержки

Президент Владимир Путин после доклада министра экономического развития Максима Решетникова о мерах поддержки экономики попросил его внимательнее анализировать экономические меры поддержки и структурировать информацию.
Коммерсантъ 09:32
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Общество

В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ

Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:35
115
Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

РБК 11:20
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Экономика

Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период

Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 10:07
148
Экономика

Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса

Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
РБК 15:26
46
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина дала первое интервью после болезни

Экспресс газета вчера в 11:24
199
Экономика

В Белгороде из-за пандемии снизились цены на аренду квартир

В Белгороде за один месяц снизились цены на аренду квартир. Об этом сообщает издание «РБК».
МОЁ! Оnline Белгород 10:29
3
Здоровье

Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
8
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия вчера в 07:24
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Политика

Посол США сообщил об ответе Трампа на идею Путина о «ядерном саммите»

Президент США Дональд Трамп оценил предложение президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав как «хорошее», сообщил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».
РБК 06:29
5
Фигурное катание

Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко

Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
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Общество

Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений

Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений.
Нижний сейчас 12:21
33
Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
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Космос

Переменные звёзды помогают нарисовать карту Млечного Пути

XXII век 11:05
Авто

Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder рассекретили до премьеры

Онлайн-презентация нового суперкара Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder состоится завтра, 7 мая, в 14:00 по московскому времени.
Letnews.ru 12:34
Общество

В Минпросвещения анонсировали возможный перенос сроков сдачи ЕГЭ

Говоря о выпускных вечерах, министр заявил, что каждый регион вправе сам принимать те или иные решения, но в целом для проведения таких мероприятий должна быть благоприятная эпидемиологическая обстановка.
Говорит Москва вчера в 06:58
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Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
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Нихат Оздемир
Турецкий бизнесмен
Board member of the Turkish Süper Lig football club Fenerbahçe SK. His titles were "Deputy President" and "Press Spokesman" of the club. Also he is current president of the Turkish Football Federation. Limak Holding was launched in 1976 by Özdemir and Sezai Bacaksız, with Özdemir focussing on cement and energy while Bacaksız focussed on airports and tourism.
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