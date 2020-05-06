Президент Федерации футбола Турции Нихат Оздемир рассказал о планах по возобновлению футбольного сезона.

Общество Вице-премьер Крыма извинился за нарушение самоизоляции Вице-премьер правительства Республики Крым Евгений Кабанов принес извинения за то, что нарушил режим самоизоляции, сообщает телеканал «Крым 24». 25

Общество В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство. 378

Происшествия Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии Документ приостанавливает деятельность объектов розничной торговли, однако чиновник в нарушение закона выдал некоторым коммерческим организациям специальные пропуска, подтверждающие право их деятельности в указанный период. 18

Политика Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА». 726

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Самарской области В одном из автомобилей находилось двое взрослых, в другом двое взрослых и ребенок. Все пять человек погибли, сказал собеседник агентства.

Политика Путин попросил Решетникова внимательнее следить за реализацией мер поддержки Президент Владимир Путин после доклада министра экономического развития Максима Решетникова о мерах поддержки экономики попросил его внимательнее анализировать экономические меры поддержки и структурировать информацию. 16

Экономика Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы. 148

Здоровье Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса. 8

Происшествия Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии. 1,7K

Фигурное катание Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко. 4

Общество Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений. 33

Авто Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder рассекретили до премьеры Онлайн-презентация нового суперкара Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder состоится завтра, 7 мая, в 14:00 по московскому времени.