Коронавирус
Soccer.ruЧемпионат Турции собираются возобновить 12 июня
Президент Федерации футбола Турции Нихат Оздемир рассказал о планах по возобновлению футбольного сезона.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 16:12, Ашберн
Общество
Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»
Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
Общество
Вице-премьер Крыма извинился за нарушение самоизоляции
Вице-премьер правительства Республики Крым Евгений Кабанов принес извинения за то, что нарушил режим самоизоляции, сообщает телеканал «Крым 24».
Общественное телевидение России 14:47
Общество
В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян
В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия 03:45
Происшествия
Сын миллиардера Босова отреагировал на его смерть
Делать поспешных выводов не стоит, нужно дождаться официальной версии смерти отца.
БИЗНЕС Online 15:59
Политика
США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
Происшествия
Брянский чиновник выдавал незаконные пропуска в период пандемии
Документ приостанавливает деятельность объектов розничной торговли, однако чиновник в нарушение закона выдал некоторым коммерческим организациям специальные пропуска, подтверждающие право их деятельности в указанный период.
ТАСС 13:06
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Самарской области
В одном из автомобилей находилось двое взрослых, в другом двое взрослых и ребенок. Все пять человек погибли, сказал собеседник агентства.
Интерфакс 15:09
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости вчера в 13:34
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 13:54
Хоккей
«Матч ТВ» утром 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия — Германия
Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс вчера в 07:17
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Политика
Путин попросил Решетникова внимательнее следить за реализацией мер поддержки
Президент Владимир Путин после доклада министра экономического развития Максима Решетникова о мерах поддержки экономики попросил его внимательнее анализировать экономические меры поддержки и структурировать информацию.
Коммерсантъ 09:32
Общество
В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ
Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:35
Экономика
Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период
Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 10:07
Экономика
Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса
Власти Санкт-Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса из-за ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
РБК 15:26
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина дала первое интервью после болезни
Экспресс газета вчера в 11:24
Экономика
В Белгороде из-за пандемии снизились цены на аренду квартир
В Белгороде за один месяц снизились цены на аренду квартир. Об этом сообщает издание «РБК».
МОЁ! Оnline Белгород 10:29
Здоровье
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия вчера в 07:24
Политика
Посол США сообщил об ответе Трампа на идею Путина о «ядерном саммите»
Президент США Дональд Трамп оценил предложение президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав как «хорошее», сообщил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».
РБК 06:29
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Общество
Нижегородская область подготовила план снятия режима ограничений
Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу региона, Нижегородская область выполнила поручение Путина по подготовке плана поэтапного выхода из режима ограничений.
Нижний сейчас 12:21
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
Авто
Lamborghini Huracan EVO RWD Spyder рассекретили до премьеры
Онлайн-презентация нового суперкара Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder состоится завтра, 7 мая, в 14:00 по московскому времени.
Letnews.ru 12:34
Общество
В Минпросвещения анонсировали возможный перенос сроков сдачи ЕГЭ
Говоря о выпускных вечерах, министр заявил, что каждый регион вправе сам принимать те или иные решения, но в целом для проведения таких мероприятий должна быть благоприятная эпидемиологическая обстановка.
Говорит Москва вчера в 06:58
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34