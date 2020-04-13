Пресс-служба Федерации футбола Туркменистана на своём сайте сообщила, что чемпионат страны, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля. В этот день состоится один матч 4-го тура "Алтын-Асыр" — "Копетдаг".

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Космос Ученые объяснили, как образовался загадочный астероид Оумуамуа Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature Astronomy, объясняет механизм образования загадочного астероида Оумуамуа — межзвездного тела необычной формы, прилетевшего в Солнечную систему в 2017 году.

Общество В России снизилось число летальных исходов от пневмонии на 5% Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ В России снизилось число летальных исходов от пневмонии и других заболеваний на 5% по сравнению с показателями прошлого года. 4

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 31

Здоровье Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19. 125

Общество В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10 056, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.

Здоровье В Ивановской области четверых человек пришлось поместить в реанимацию 4 пациента из Ивановской области, находящиеся под наблюдением врачей в связи с коронавирусом, переведены в реанимацию, заявил директор регионального департамента здравоохранения Артур Фокин 11 апреля, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. 16

Шоу-бизнес Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям. 44

Здоровье Генпрокуратура проконтролирует проверку о массовом заражении в Уфе Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки в связи с информацией СМИ о массовом заражении коронавирусной инфекцией в больнице в Уфе. 5

Политика Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах. 28

Энергетика Страны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца. 560

Религия У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. 36

Политика Турция вновь введет комендантский час в выходные из-за коронавируса Власти Турции решили в следующие выходные, 18 и 19 апреля, повторить введение 48-часового комендантского часа из-за коронавируса.

Транспорт РЖД отменят 32 поезда дальнего следования «В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе. 133

Происшествия В Самарской области выявили пять новых случаев заражения коронавирусом В понедельник оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев, в том числе пять - в Самарской области. 63