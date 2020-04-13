Коронавирус
Soccer.ruЧемпионат Туркменистана возобновится 19 апреля
Пресс-служба Федерации футбола Туркменистана на своём сайте сообщила, что чемпионат страны, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля. В этот день состоится один матч 4-го тура "Алтын-Асыр" — "Копетдаг".
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Три тура спустя: в чемпионате Туркменистана по футболу забито 14 голов в 11 играх
Turkmenportal11 апреля в 10:44
Родина Курбана Бердыева станет пятой страной, где сыграют в футбол. Слово «коронавирус» там не существует
Спорт день за днем10 апреля в 12:04
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Здоровье
Попова: 40% новых заболевших COVID-19 не имеют симптомов
Около 40% россиян, у которых накануне был выявлен коронавирус, не имеют клинических симптомов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская газета 11:48
Общество
Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса.
РИА Новости 08:30
Религия
Свердловский епископ призвал идти в храмы, несмотря на пандемию
Екатеринбург, 13 апреля 2020, 17:18 — REGNUM Епископ Каменский и Камышловский Мефодий призвал приходить в храм, невзирая на пандемию коронавирусной инфекции.
REGNUM 10:18
Космос
Ученые объяснили, как образовался загадочный астероид Оумуамуа
Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature Astronomy, объясняет механизм образования загадочного астероида Оумуамуа — межзвездного тела необычной формы, прилетевшего в Солнечную систему в 2017 году.
РИА Новости 11:19
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Происшествия
В деле экс-главы Кирова выявили новые преступные эпизоды
Во ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, выявили новые эпизоды.
Российская газета 10:04
Политика
Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден
Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.
RT на русском 09:34
Общество
Голикова назвала даты для решений об отмене карантина
Напомним, по данным на 12 апреля в России подтверждены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Арбуз вчера в 10:03
Общество
В России снизилось число летальных исходов от пневмонии на 5%
Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ В России снизилось число летальных исходов от пневмонии и других заболеваний на 5% по сравнению с показателями прошлого года.
РЕН ТВ 11:20
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Здоровье
Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области
Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области.
Время Пресс 05:00
Общество
В России к аппаратам ИВЛ подключены 240 пациентов с коронавирусом
РИА Новости / Павел Львов В России к аппаратам ИВЛ подключены более 240 пациентов с коронавирусом.
РЕН ТВ 11:11
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Здоровье
Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ
Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19.
РБК 07:09
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек
В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10 056, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.
Газета.Ru 11:58
Здоровье
В Ивановской области четверых человек пришлось поместить в реанимацию
4 пациента из Ивановской области, находящиеся под наблюдением врачей в связи с коронавирусом, переведены в реанимацию, заявил директор регионального департамента здравоохранения Артур Фокин 11 апреля, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
ИА Красная Весна 11 апреля в 13:39
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Здоровье
Генпрокуратура проконтролирует проверку о массовом заражении в Уфе
Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки в связи с информацией СМИ о массовом заражении коронавирусной инфекцией в больнице в Уфе.
RT на русском 11:06
Политика
Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах.
Lenta.ru вчера в 19:50
Энергетика
Страны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
RT на русском вчера в 14:20
Здоровье
Главный санврач Дона объяснил причину запрета на посещение лесов и дач
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв объяснил причины запрета охоты, посещения лесов и дач в регионе во время всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 08:40
Религия
У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус
Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:39
Общество
Парикмахеры угрожают первому вице-премьеру Удмуртии
Парикмахеры угрожают первому заместителю председателя правительства Удмуртии Александру Свинину.
ГТРК Удмуртия 04:10
Политика
Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
Политика
Турция вновь введет комендантский час в выходные из-за коронавируса
Власти Турции решили в следующие выходные, 18 и 19 апреля, повторить введение 48-часового комендантского часа из-за коронавируса.
Известия 12:17
Транспорт
РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 11:47
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Происшествия
В Самарской области выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
В понедельник оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев, в том числе пять - в Самарской области.
РИА Новости 04:46
Наука
Редактура гена оказалось безопасной для больных раком
Еще в апреле 2019 года было объявлено об успехе эксперимента, проводимого в Университете Пенсильвании, в ходе которого больным раком редактировали гены для лечения злокачественных опухолей.
Популярная механика 11:44