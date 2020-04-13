Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruЧемпионат Туркменистана возобновится 19 апреля

Пресс-служба Федерации футбола Туркменистана на своём сайте сообщила, что чемпионат страны, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля. В этот день состоится один матч 4-го тура "Алтын-Асыр" — "Копетдаг".
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Три тура спустя: в чемпионате Туркменистана по футболу забито 14 голов в 11 играх

Turkmenportal11 апреля в 10:44

Чемпионат Туркменистана возобновится 19 апреля

Sport24.ru07:15

Чемпионат Туркменистана возобновится 19 апреля после паузы из-за коронавируса

Спорт-Экспресс06:37

Чемпионат Туркменистана по футболу возобновится 19 апреля

Чемпионат06:09

Футбольный чемпионат возобновят в Туркмении

Телеканал 360°10:55

Родина Курбана Бердыева станет пятой страной, где сыграют в футбол. Слово «коронавирус» там не существует

Спорт день за днем10 апреля в 12:04

В Туркменистане возобновят чемпионат по футболу

Фергана10 апреля в 04:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7140 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Здоровье

Попова: 40% новых заболевших COVID-19 не имеют симптомов

Около 40% россиян, у которых накануне был выявлен коронавирус, не имеют клинических симптомов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская газета 11:48
24
Общество

Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса.
РИА Новости 08:30
864
Религия

Свердловский епископ призвал идти в храмы, несмотря на пандемию

Екатеринбург, 13 апреля 2020, 17:18 — REGNUM Епископ Каменский и Камышловский Мефодий призвал приходить в храм, невзирая на пандемию коронавирусной инфекции.
REGNUM 10:18
3
Космос

Ученые объяснили, как образовался загадочный астероид Оумуамуа

Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Nature Astronomy, объясняет механизм образования загадочного астероида Оумуамуа — межзвездного тела необычной формы, прилетевшего в Солнечную систему в 2017 году.
РИА Новости 11:19
Общество

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
71
Происшествия

В деле экс-главы Кирова выявили новые преступные эпизоды

Во ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова, выявили новые эпизоды.
Российская газета 10:04
3
Политика

Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден

Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.
RT на русском 09:34
1
Общество

Голикова назвала даты для решений об отмене карантина

Напомним, по данным на 12 апреля в России подтверждены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Арбуз вчера в 10:03
2,9K
Общество

В России снизилось число летальных исходов от пневмонии на 5%

Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ В России снизилось число летальных исходов от пневмонии и других заболеваний на 5% по сравнению с показателями прошлого года.
РЕН ТВ 11:20
4
Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
31
Здоровье

Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области

Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области.
Время Пресс 05:00
23
Общество

В России к аппаратам ИВЛ подключены 240 пациентов с коронавирусом

РИА Новости / Павел Львов В России к аппаратам ИВЛ подключены более 240 пациентов с коронавирусом.
РЕН ТВ 11:11
2
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
756
Здоровье

Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ

Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19.
РБК 07:09
125
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса умерли больше 10 тысяч человек

В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умер 671 человек, что увеличивает общее число жертв до 10 056, пишет РИА "Новости" со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.
Газета.Ru 11:58
Здоровье

В Ивановской области четверых человек пришлось поместить в реанимацию

4 пациента из Ивановской области, находящиеся под наблюдением врачей в связи с коронавирусом, переведены в реанимацию, заявил директор регионального департамента здравоохранения Артур Фокин 11 апреля, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
ИА Красная Весна 11 апреля в 13:39
16
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег

На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
44
Авто

Nissan собирается сократить годовое производство на 1 млн автомобилей

SpeedMe 04:35
Здоровье

Генпрокуратура проконтролирует проверку о массовом заражении в Уфе

Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки в связи с информацией СМИ о массовом заражении коронавирусной инфекцией в больнице в Уфе.
RT на русском 11:06
5
Политика

Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах.
Lenta.ru вчера в 19:50
28
Энергетика

Страны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
RT на русском вчера в 14:20
560
Здоровье

Главный санврач Дона объяснил причину запрета на посещение лесов и дач

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв объяснил причины запрета охоты, посещения лесов и дач в регионе во время всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 08:40
18
Религия

У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус

Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:39
36
Общество

Парикмахеры угрожают первому вице-премьеру Удмуртии

Парикмахеры угрожают первому заместителю председателя правительства Удмуртии Александру Свинину.
ГТРК Удмуртия 04:10
20
Политика

Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
90
Политика

Турция вновь введет комендантский час в выходные из-за коронавируса

Власти Турции решили в следующие выходные, 18 и 19 апреля, повторить введение 48-часового комендантского часа из-за коронавируса.
Известия 12:17
Транспорт

РЖД отменят 32 поезда дальнего следования

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 11:47
133
Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
1,9K
Происшествия

В Самарской области выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

В понедельник оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев, в том числе пять - в Самарской области.
РИА Новости 04:46
63
Наука

Редактура гена оказалось безопасной для больных раком

Еще в апреле 2019 года было объявлено об успехе эксперимента, проводимого в Университете Пенсильвании, в ходе которого больным раком редактировали гены для лечения злокачественных опухолей.
Популярная механика 11:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Туркмения
Государство
Государство в Средней Азии. Граничит с Афганистаном и Ираном на юге, с Казахстаном и Узбекистаном на севере. Омывается внутренним Каспийским морем на западе, выхода к Мировому океану не имеет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное