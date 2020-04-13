с чего всё началось

Молодежное первенство стартует 18 апреля, а сам чемпионат страны 19 апреля. В первенстве Туркменистана участвуют восемь команд в четыре круга. Турнир стартовал 6 марта, но был приостановлен после третьего тура 24 марта.

Политика Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.

Шоу-бизнес Звезда «Уральских пельменей» рассказала, что стало с проектом Актриса сериала «Корни» и участница проекта «Уральские пельмени» на СТС Ксения Корнева рассказала в интервью 7Дням.ru о своем дебюте в сериалах, о том, чем отличается работа актрисы в кино и комедийном шоу.

Общество ВОЗ опровергла эффективность прививки БЦЖ против коронавируса Противотуберкулезная прививка БЦЖ может не обладать теми защитными свойствами в условиях пандемии COVID-19, которые ей приписывают, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 41

Происшествия Число зараженных коронавирусом в Бурятии приближается к 100 Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, превысило 1,92 млн заболевших, умерли более 119 тыс. человек. 72

Здоровье Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких. 456

Футбол УЕФА планирует доиграть еврокубки в августе На текущий момент Союз европейских футбольных ассоциаций бросает все свои силы на то, чтобы помочь каждой стране возобновить и доиграть свой внутренний чемпионат. 2

Наука Ученые определили новые квантовые состояния топологических материалов Ученые Центра квантовой физики при Университете Инсбрука и Института квантовой оптики и квантовой информации Австрийской академии наук Андреас Эльбен, Джинлонг Ю, Питер Цоллера и Бенуа Вермерш теперь могут представить новый метод измерения для идентификации и характеристики так называемых топологических инвариантов на различных экспериментальных платформах.

Общество Коронавирусом заразились уже более двух миллионов землян Всего за 12 дней число зараженных коронавирусной инфекцией в мире выросло с одного миллиона до двух.

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 299

Здоровье Российские военные вылечили от коронавируса семерых итальянцев В полевом госпитале, развернутом российскими военными врачами в итальянском городе Бергамо, находятся 22 заболевших коронавирусом COVID-19. 106

Происшествия Экс-министр лесного комплекса Сергей Шеверда предстанет перед судом Следственный комитет РФ по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-министра лесного комплекса Сергея Шеверды, его бывшего заместителя и других фигурантов уголовного дела о масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике «Туколонь». 1

Общество Москвичам рассказали, как оформить пропуск при сбое системы Москвичи в случае сбоя на портале mos.ru, на котором можно оформить пропуск на передвижение, могут воспользоваться этой услугой по телефону справочной службы правительства Москвы или через СМС, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. 10

Происшествия В Хакасии не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом Абакан, 13 апреля 2020, 10:54 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в республиканском правительстве. 13

Авто В России вырастут цены на автомобили Как ранее писала «Национальная служба новостей», продажи новых легковых автомобилей в России за март превысили показатели прошлого года почти на 23%.

Технологии В работе Twitter произошел сбой В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector. 2

Экономика Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК. 1,3K

Здоровье Ученые разработали принципы питания для россиян на самоизоляции Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для находящихся в режиме самоизоляции или карантина россиян. 6