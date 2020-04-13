Коронавирус
ODDS.ruЧемпионат Туркменистана возобновят 19 апреля
Молодежное первенство стартует 18 апреля, а сам чемпионат страны 19 апреля. В первенстве Туркменистана участвуют восемь команд в четыре круга. Турнир стартовал 6 марта, но был приостановлен после третьего тура 24 марта.
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с чего всё началось
Федерация футбола Туркменистана на своём сайте сообщила, что чемпионат страны сезона-2020, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля.Чемпионат06:09
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 23:23, Ашберн
Политика
Путин проводит совещание по ситуации с коронавирусом в стране
Владимир Путин собрал совещание по ситуации с коронавирусом в России.
Самара-ГИС 09:07
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости 10:22
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» рассказала, что стало с проектом
Актриса сериала «Корни» и участница проекта «Уральские пельмени» на СТС Ксения Корнева рассказала в интервью 7Дням.ru о своем дебюте в сериалах, о том, чем отличается работа актрисы в кино и комедийном шоу.
7Дней.ру 09:00
Общество
ВОЗ опровергла эффективность прививки БЦЖ против коронавируса
Противотуберкулезная прививка БЦЖ может не обладать теми защитными свойствами в условиях пандемии COVID-19, которые ей приписывают, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
NewInform 16:58
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Бурятии приближается к 100
Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, превысило 1,92 млн заболевших, умерли более 119 тыс. человек.
Тайга.инфо 22:08
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $31 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $31 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 04:42
Футбол
УЕФА планирует доиграть еврокубки в августе
На текущий момент Союз европейских футбольных ассоциаций бросает все свои силы на то, чтобы помочь каждой стране возобновить и доиграть свой внутренний чемпионат.
ГЛАС.RU вчера в 23:52
Наука
Ученые определили новые квантовые состояния топологических материалов
Ученые Центра квантовой физики при Университете Инсбрука и Института квантовой оптики и квантовой информации Австрийской академии наук Андреас Эльбен, Джинлонг Ю, Питер Цоллера и Бенуа Вермерш теперь могут представить новый метод измерения для идентификации и характеристики так называемых топологических инвариантов на различных экспериментальных платформах.
ИА Красная Весна вчера в 03:24
Общество
Коронавирусом заразились уже более двух миллионов землян
Всего за 12 дней число зараженных коронавирусной инфекцией в мире выросло с одного миллиона до двух.
Ридус 20:50
Политика
Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»
Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM 14:06
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
Здоровье
Российские военные вылечили от коронавируса семерых итальянцев
В полевом госпитале, развернутом российскими военными врачами в итальянском городе Бергамо, находятся 22 заболевших коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 08:45
Общество
Стали известны правила ежемесячных выплат семьям с детьми до трех лет
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Наш Красноярский край 11 апреля в 01:37
Происшествия
Экс-министр лесного комплекса Сергей Шеверда предстанет перед судом
Следственный комитет РФ по Иркутской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-министра лесного комплекса Сергея Шеверды, его бывшего заместителя и других фигурантов уголовного дела о масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике «Туколонь».
Твой Иркутск 21:25
Общество
Москвичам рассказали, как оформить пропуск при сбое системы
Москвичи в случае сбоя на портале mos.ru, на котором можно оформить пропуск на передвижение, могут воспользоваться этой услугой по телефону справочной службы правительства Москвы или через СМС, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 03:41
Транспорт
Электронные пропуска и блокпосты. Московские меры против коронавируса через пару недель могут прийти к нам
Движение по пропускам В прошедшие выходные московские и подмосковные власти анонсировали введение пропускного режима.
НГС24 14:45
Хоккей
«Ак Барс» продлил контракт с Виктором Тихоновым
Kazanfirst.ru 14:02
Происшествия
В Хакасии не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом
Абакан, 13 апреля 2020, 10:54 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM 03:54
Авто
В России вырастут цены на автомобили
Как ранее писала «Национальная служба новостей», продажи новых легковых автомобилей в России за март превысили показатели прошлого года почти на 23%.
URA.Ru 23:15
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Evo-rus.com 02:44
Технологии
В работе Twitter произошел сбой
В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 11 апреля в 19:13
Армия и оружие
Минобороны России открыло архивы об освобождении Вены от фашистов
На сайте оборонного ведомства в разделе «Венский вальс Победы» опубликованы документы из фондов Центрального архива Минобороны.
REGNUM вчера в 22:17
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Здоровье
Ученые разработали принципы питания для россиян на самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы рациона для находящихся в режиме самоизоляции или карантина россиян.
Известия 22:38
Общество
Пушков рассказал, что делает коронавирус «столь опасным»
Сенатор заметил, что именно это и делает новую коронавирусную инфекцию «столь опасной».
Мойка78 21:53
Армия и оружие
Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»
Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Российская газета 04:16
Политика
Пушков рассказал об уготованной России роли на мировой арене
Утрата мировой гегемонии Соединенными Штатами неизбежна, на смену придет «треугольник стран» — России, Китая и США.
Известия вчера в 23:49