Спорт
Матч ТВЧемпионат мира. 1/2 финала. Россия - Италия
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Хоккей
«Сухарь» Георгиева обеспечил «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси»
Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020
В Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2020.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Собирала бутылки, чтобы купить еду»
Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива и сдала их.
Политика
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
Во время церемонии запуска газопровода TANAP, трансляцию которого вел телеканал «Эн-ти-ви», Эрдоган назвал запуск «Турецкого потока» очень важным для Анкары шагом.
Происшествия
В Белгороде учитель информатики подрался с учеником
В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Здоровье
С начала года от нападения животных пострадали более 350 тысяч человек
В прошлом году от укусов и царапин животных пострадали более 380 тысяч человек, среди которых 100 тысяч человек - дети до 14 лет.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в НХЛ по голам в большинстве
Политика
Посольство России ответило на критику США в адрес закона об иноагентах
Посольство России в США призывало Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны на фоне заявлений госдепартамента по новому закону о деятельности СМИ-иноагентов.
Футбол
Обвиняемый по делу о гибели 96 фанатов «Ливерпуля» признан невиновным
В 1989 году во время полуфинального матча Кубка Англии между "Ноттингем Форест" и "Ливерпулем" произошла давка, в результате которой погибли 96 человек.
Общество
В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару
В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Автоспорт
Команда Квята наказана за инцидент в квалификации Гран-при Абу-Даби
Команда "Торо Россо" оштрафована на €5 тыс. из-за инцидента, произошедшего в квалификации заключительного этапа Гран-при "Формулы-1" в Абу-Даби, передает РИА "Новости".
Общество
Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.
Музыка
Солист Rammstein напал на Лободу и получил по лицу от космонавта
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Общество
«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире
Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
Гаджеты
В Huawei рассказали, в чем Harmony OS лучше Android
Старший вице-президент Huawei по связям с общественностью Джой Тан во время общения с журналистами рассказал, чем операционная система Harmony лучше Android.
Наука
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Ученые изучили рацион 319 пациентов и экспрессию гена MYC у них и выяснили, что те, кто заявил о высоком уровне потребления насыщенных жиров, имели в четыре раза более высокую вероятность умереть от рака простаты, чем те, кто предпочитал менее жирную пищу.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что делала операции на груди
Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Происшествия
Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек
По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».
Происшествия
В Балашихе потушили пожар в старинном храме
Футбол
«Манчестер Сити» не удержал победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ
«Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков
О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.