Спорт
Матч ТВЧемпионат мира. 1/2 финала. Россия - Италия
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Общество
Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP
В турецком городе Эдирне состоялась официальная церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России
В конце декабря истекает срок действия газового контракта, подписанного Россией и Украиной девять лет назад.
Общество
В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару
В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.
Происшествия
В США при крушении самолета погибли девять человек
В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию.
Баскетбол
«Хьюстон» разгромил «Атланту», Харден набрал 60 очков
Происшествия
В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек
Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.
Политика
Госдеп США обеспокоился принятым в России законом об иноагентах
США выразили обеспокоенность решением Совета Федерации одобрить закон, по которому физические лица могут быть наделены статусом иностранных агентов в России.
Наука
Ученые предупредили о смертельной опасности жирной пищи
Канадские ученые предупредили о смертельной опасности жирной пищи.
Политика
На Украине заявили об утрате смысла существования страны
Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования.
Общество
«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире
Конкурс проводится с 2006 года компанией ADC Group. Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Политика
Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
Хоккей
Хоккеист Щербак потерял контракт с «Авангардом» из-за жены-модели
Хоккеист Никита Щербак перешел в омский «Авангард» летом, но уже в октябре клуб расторг с ним контракт.
Общество
В РПЦ раскритиковали предлагаемые правила медосмотра водителей
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион раскритиковал предлагаемый Минздравом порядок медосмотра водителей.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Авто
Стало известно, что изменится для автомобилистов России с 1 декабря
С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
Политика
В США перечислили самое странное советское оружие
Американское издание The National Interest назвало самые "странные" советские разработки. Речь идет исключительно об образцах автоматов.
Происшествия
В крушении вертолета под Новороссийском погиб пилот
В настоящее время огонь ликвидирован. Находившийся на борту пилот погиб. Владелец вертолета пока не установлен.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Армия и оружие
Турецкие военные погибли при взрыве на границе Сирии с Турцией
Общество
Врач рассказала, кому нельзя есть красную икру
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем полезна красная икра, в каком количестве ее можно есть и кому лучше исключить ее из своего рациона.
Общество
Жизнь по новым правилам: какие законы вступают в силу с 1 декабря
Стоимость будет равняться 90,5 долларам, а пошлина на товарный бензин поднимется до 27,1 долларов.
Технологии
В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото
"Живые" фото опубликовал в Twitter инсайдер Мэтт Филип.
Общество
Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря
Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.