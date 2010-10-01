Спорт
Матч ТВЧемпионат мира. 1/2 финала. Россия - Италия
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Здоровье
Отказы частных клиник делать аборты проверит самарская прокуратура
«В настоящее время по обращениям граждан, связанным с отказом частных медицинских организаций в медицинской помощи по искусственному прерыванию беременности, организована проверка», — заявил представитель самарской областной прокуратуры.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Политика
Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах
Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Группа смерти Самой интригующей группой станет квартет F: туда попали действующий чемпион Европы Португалия, чемпион мира Франция, а также Германия, которая считается сложнейшим соперником в любом своем состоянии, а теперь еще и горит желанием исправиться за полный провал на мундиале-2018.
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении с ножом на людей в Гааге
Подозреваемый по делу о нападении на людей в Гааге задержан, сообщила полиция города в субботу, 30 ноября.
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Политика
Четыре греческих митрополита потребовали собрать всеправославный собор
Четыре митрополита Элладской православной церкви написали открытое письмо предстоятелям церквей с призывом собрать всеправославный собор для обсуждения украинской проблемы.
Технологии
Девкиты PS5 продолжают утекать, пока нового Xbox ни у кого нет
Спорно, ведь, пока сторонние разработчики всё ближе знакомятся с PS5, новый Xbox лишь маячит на горизонте.
Армия и оружие
Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом
Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Происшествия
Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле
"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Наука
У хищных динозавров зубы обновлялись каждые два месяца
Американские палеонтологи пришли к выводу, что у хищных динозавров рода майюнгазавр зубы менялись каждые два месяца.
Авто
В России отзывают более 35 тысяч автомобилей Mazda CX-7
В России будет отозвано 35 000 транспортных средств Mazda CX-7. Об этом сообщили представители Росстандрата на своем официальном источнике.
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде боксерского поединка
После победы Емельяненко извинился перед зрителями за слишком быстрый нокаут.
Армия и оружие
В Турции испытали С-400 на истребителях F-16
Шоу-бизнес
Семенович призналась, что делала операцию на груди
Бывшая участница группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад действительно перенесла операцию на груди.
Общество
Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Происшествия
Экстремистские плакаты развесили в вагоне электрички в Ленобласти
Плакаты экстремистской направленности были обнаружены в электричке на станции «Северская» в Ленинградской области.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
Политика
МИД Литвы осудил решение Apple обозначать Крым частью России
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс осудил решение корпорации Apple обозначать Крым на картах как территорию России.
Общество
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.