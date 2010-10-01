Спорт

Матч ТВМатч ТВЧемпионат мира. 1/2 финала. Россия - Италия

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Прямая трансляция матча – 30 ноября.
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