Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить Чемпионат мира 2020. Об этом сообщается на официальном сайте IIHF.

Чемпионат мира 2020 по хоккею отменен

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