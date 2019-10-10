Чемпионат мира по футболу 2018 года показал, что Россия стала еще более открытой страной, которая готова к организации соревнований на самом высоком уровне, заявил глава УЕФА Александр Чеферин.

Чемпионат мира по футболу изменил восприятие России во всем мире

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