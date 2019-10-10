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Экономика сегодняЭкономика сегодняЧемпионат мира по футболу изменил восприятие России во всем мире

Чемпионат мира по футболу 2018 года показал, что Россия стала еще более открытой страной, которая готова к организации соревнований на самом высоком уровне, заявил глава УЕФА Александр Чеферин.
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 14:56, Вашингтон
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