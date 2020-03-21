Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ). Напомним, на прошлом мировом первенстве сборная России заняла третье место, обыграв в матче за бронзу национальную команду Чехии.

Чемпионат мира по хоккею отменен

Общество Петербургские фитнес-центры готовят к закрытию Вице-губернатор Евгений Елин заявил, что пока рекомендаций по ограничению числа посетителей ресторанов, фитнес-центров и торговых центров пока нет.

Политика Роман Путин решил создать партию Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.

Общество Названы симптомы коронавируса у детей Врач-педиатр Евгений Комаровский в Instagram перечислил симптомы, по которым можно установить, что ребенок мог заразиться коронавирусом.

Кино Warner Bros. пока не планирует отменять премьеру «Чудо-женщины 1984» Осведомленный источник портала The Wrap сообщил ранее, что руководители компании Warner Bros. приняли решение выпустить в прокат премьерный показ ленты "Чудо-женщина 1984" как в кинотеатрах, так и в интернете.

Общество Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 41 Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Общество В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Авто «Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.

Общество В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Политика Сергей Лавров стал Героем труда Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.

Политика Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти Румас положительно оценил решение российских властей обеспечить транзит через территорию России граждан Республики Беларусь, возвращающихся на родину авиационным транспортом из третьих стран.

Общество Президент Грузии утвердила режим чрезвычайного положения в стране Тбилиси, 21 марта 2020, 14:52 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили официально объявила о введении 21 марта в Грузии режима чрезвычайного положения (ЧП) в связи с распространением коронавируса.

Общество Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Футбол Звезда мирового футбола Рональдиньо встречает 40-летие в тюрьме Сегодня день рождения отмечает Рональдиньо – бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии, лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.

Здоровье Академик спрогнозировал спад коронавируса в России Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.