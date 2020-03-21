Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЧемпионат мира по хоккею отменен

Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ). Напомним, на прошлом мировом первенстве сборная России заняла третье место, обыграв в матче за бронзу национальную команду Чехии.
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Подробнее о событии

Давыдов: чемпионаты мира ещё будут, хоккей никуда не денется. Главное — люди и здоровье

Чемпионат13:00

«Это жестокая реальность для международной хоккейной семьи». ЧМ-2020 в Швейцарии все-таки отменили

Матч ТВ11:49

Заслуженный тренер Новиков — об отмене ЧМ: «Жалко, что эти скрепы жизни размыкаются»

Sport24.ru12:11

Депутат Свищев: «ЧМ-2020 можно было провести летом. На месте ИИХФ я бы не торопился с отменой»

Sports.ru12:10

Хоккейная пустота. Чемпионат мира отменен, надежда только на НХЛ?

Спорт-Экспресс10:50

«Здоровье важнее»: хоккейный ЧМ-2020 в Швейцарии официально отменен

РИА Новости12:29

Якушев поддержал отмену чемпионата мира по хоккею

Газета.Ru12:08
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Игры

В Epic Games Store бесплатно отдают Watch Dogs и Stanley Parable

Кэри, США, 20 марта 2020, 10:02 — REGNUM В Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр.
REGNUM вчера в 03:02
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Общество

Петербургские фитнес-центры готовят к закрытию

Вице-губернатор Евгений Елин заявил, что пока рекомендаций по ограничению числа посетителей ресторанов, фитнес-центров и торговых центров пока нет.
АБН 11:10
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Политика

Роман Путин решил создать партию

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии.
Вести.Ru вчера в 12:51
Происшествия

В НАО разбился вертолет, погиб пилот

В Ненецком автономном округе потерпел крушение вертолет Bell 206В-III. Погиб пилот, пассажирка осталась жива.
Российская газета 12:57
Общество

Названы симптомы коронавируса у детей

Врач-педиатр Евгений Комаровский в Instagram перечислил симптомы, по которым можно установить, что ребенок мог заразиться коронавирусом.
Газета.Ru 13:17
Наука

Ученые выяснили, как обыкновенные вампиры заводят друзей

МонаВиста 07:21
Здоровье

Британские ученые нашли еще один симптом коронавируса

Британские ученые полагают, что в среднем такой симптом встречается в 10-15% случаев при любых коронавирусных инфекциях.
Газета.Ru 12:04
Кино

Warner Bros. пока не планирует отменять премьеру «Чудо-женщины 1984»

Осведомленный источник портала The Wrap сообщил ранее, что руководители компании Warner Bros. приняли решение выпустить в прокат премьерный показ ленты "Чудо-женщина 1984" как в кинотеатрах, так и в интернете.
NewInform 04:09
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Общество

Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 41

Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Газета.Ru вчера в 18:28
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Общество

В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Москва 24 12:24
Общество

В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

Крупные столичные аквапарки приняли решение о временном закрытии еще до распоряжения Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 11:24
Общество

Рекордное распространение коронавируса в Италии объяснила Малышева

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, почему коронавирус нанёс столь сильный урон Италии.
Live24 07:26
Авто

«Урал» планирует выпустить новый бескапотный грузовик

Новый бескапотный грузовик предприятия получит старую кабину от Iveco. Лицензию на неё УралАЗ приобрёл ещё в 90-х годах.
Тарантас Ньюс вчера в 05:46
Общество

В Италии зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса

Новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения зафиксирован за сутки в Италии: число жертв выросло на 793, до 4825, также побит рекорд выздоровлений, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:14
Политика

Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Российская газета 11:38
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Политика

Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти

Румас положительно оценил решение российских властей обеспечить транзит через территорию России граждан Республики Беларусь, возвращающихся на родину авиационным транспортом из третьих стран.
BFM.ru 12:06
Общество

Президент Грузии утвердила режим чрезвычайного положения в стране

Тбилиси, 21 марта 2020, 14:52 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили официально объявила о введении 21 марта в Грузии режима чрезвычайного положения (ЧП) в связи с распространением коронавируса.
REGNUM 07:52
Энергетика

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 06:31
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Известия 10:00
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Футбол

Звезда мирового футбола Рональдиньо встречает 40-летие в тюрьме

Сегодня день рождения отмечает Рональдиньо – бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии, лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
Алтайская правда 02:56
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
Общество

Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом

Бывший губернатор Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом.
Псковская Лента Новостей 07:41
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru вчера в 09:02
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек

Еще 52 человека заразились коронавирусом SARS-CoV-2 в России за сутки, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ФАН 19 марта в 09:29
Как работают Яндекс.Новости?
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