Коронавирус
Вести.RuХоккейный чемпионат мира отменен
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса. Турнира должен был состояться в швейцарских городах Лозанна и Цюрих с восьмого по 24 мая.
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Политика
Песков назвал способ победы над коронавирусом
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что для победы над пандемией коронавируса необходимо противостоять ей только совместными усилиями.
Футбол
Аршавин почеканил рулон туалетной бумаги в эфире «Матч ТВ»
Экс-капитан сборной России принял предложение комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля почеканить рулон туалетной бумаги более трех раз.
Наука
Волонтеры согласились заразиться для создания вакцины от коронавируса
Более 20 тысяч волонтеров согласились заразиться для создания вакцины от коронавирусной инфекцией.
Общество
В Турции пожилым людям запретили выходить на улицу
В Турции пожилым людям официально запретили выходить на улицу. Запрет начинает действовать с 22 марта.
Экономика
WSJ: ВВП США может снизиться на 4-10% во втором квартале 2020 года
Эксперты полагают, что экономике США будет нанесен серьезный ущерб из-за распространения нового коронавируса, ВВП страны может сократиться на 4-10% во втором квартале текущего года.
Политика
В украинской части Донецкой области введен режим ЧС из-за коронавируса
В украинской части Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 21 марта, сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
Энергетика
Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25
Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами
«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
Происшествия
В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба
Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
Футбол
Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»
Экономика
Минэкономики разработало механизм поддержки туроператоров из-за вируса
Минэкономразвития разработало механизм компенсации убытков туроператоров, которые они понесли в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019.
Общество
Врач объяснила, можно ли использовать водку в качестве антисептика
Врач-дерматолог Марина Горностаева объяснила, какой антисептик выбрать и можно ли использовать для этих целей водку, пишет РИА Новости.
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека
Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
Технологии
В Израиле превратили военный беспилотник в аэротакси
Проект шестиместного городского аэротакси CityHawk на базе военного транспортного беспилотника подготовила компания Metro Skyways, 19 марта сообщает портал AINonline.
Технологии
Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве
В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Наука
Ученые выяснили, какие искусственные полимеры помогут лечить болезнь Паркинсона
Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Футбол
Мальдини заразился коронавирусом
Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.
Армия и оружие
У военных США в Европе выявили 35 случаев заражения коронавирусом
Среди американских военных, находящихся в Европе, выявлено тридцать пять случаев инфицирования коронавирусом нового типа.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Общество
В Италии побит новый антирекорд по смертности от коронавируса
В Италии на 21 марта общее число зараженных COVID-2019 составило 53 578 человек.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Здоровье
Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину
Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
Общество
Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии
Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
Общество
Кокорин показал подаренные кроссовки стоимостью до $35 тысяч
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал фото в кроссовках, которые ему подарили на день рождения.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала новое откровенное фото
Актриса Кристина Асмус выложила в свой Instagram новый пикантный снимок.