Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса. Турнира должен был состояться в швейцарских городах Лозанна и Цюрих с восьмого по 24 мая.

Политика Песков назвал способ победы над коронавирусом Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что для победы над пандемией коронавируса необходимо противостоять ей только совместными усилиями.

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Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.

Происшествия В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.

Общество В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.

Технологии В Израиле превратили военный беспилотник в аэротакси Проект шестиместного городского аэротакси CityHawk на базе военного транспортного беспилотника подготовила компания Metro Skyways, 19 марта сообщает портал AINonline.

Здоровье Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.

Футбол Мальдини заразился коронавирусом Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.

Здоровье Академик спрогнозировал спад коронавируса в России Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.

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