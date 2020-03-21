Коронавирус

Вести.RuВести.RuХоккейный чемпионат мира отменен

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса. Турнира должен был состояться в швейцарских городах Лозанна и Цюрих с восьмого по 24 мая.
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Источник: ФХР рассчитывает, что тренерский штаб сборной России продолжит работу

Матч ТВ14:30

Владимир Плющев: «Англосаксы точно не поехали бы на ЧМ-2020, они боятся коронавируса»

Sports.ru11:21

Рене Фазель назвал возможный срок проведения конгресса IIHF

РИА Новости14:59

«Европа в кошмаре. Швейцарии легче потерять деньги, чем народ». Эксперты — об отмене ЧМ

Чемпионат13:00

Заслуженный тренер Новиков — об отмене ЧМ: «Жалко, что эти скрепы жизни размыкаются»

Sport24.ru12:11

Хоккейная пустота. Чемпионат мира отменен, надежда только на НХЛ?

Спорт-Экспресс10:50

Давыдов прокомментировал отмену ЧМ по хоккею

Газета.Ru14:21
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Политика

Песков назвал способ победы над коронавирусом

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что для победы над пандемией коронавируса необходимо противостоять ей только совместными усилиями.
Московский Комсомолец 15:50
Футбол

Аршавин почеканил рулон туалетной бумаги в эфире «Матч ТВ»

Экс-капитан сборной России принял предложение комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля почеканить рулон туалетной бумаги более трех раз.
Sports.ru 14:50
Наука

Волонтеры согласились заразиться для создания вакцины от коронавируса

Более 20 тысяч волонтеров согласились заразиться для создания вакцины от коронавирусной инфекцией.
Peterburg2.ru 07:07
Общество

В Турции пожилым людям запретили выходить на улицу

В Турции пожилым людям официально запретили выходить на улицу. Запрет начинает действовать с 22 марта.
ToDay News Ufa 15:42
Экономика

WSJ: ВВП США может снизиться на 4-10% во втором квартале 2020 года

Эксперты полагают, что экономике США будет нанесен серьезный ущерб из-за распространения нового коронавируса, ВВП страны может сократиться на 4-10% во втором квартале текущего года.
ТАСС 13:32
Политика

В украинской части Донецкой области введен режим ЧС из-за коронавируса

В украинской части Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 21 марта, сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Красная весна 15:16
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
РБК 14:26
Энергетика

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 06:31
Общество

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами.
РБК 14:59
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК 15:57
Футбол

Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»

Газета.Ru вчера в 17:05
Экономика

Минэкономики разработало механизм поддержки туроператоров из-за вируса

Минэкономразвития разработало механизм компенсации убытков туроператоров, которые они понесли в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК 08:26
Общество

Врач объяснила, можно ли использовать водку в качестве антисептика

Врач-дерматолог Марина Горностаева объяснила, какой антисептик выбрать и можно ли использовать для этих целей водку, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 14:07
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19 марта в 23:36
Технологии

В Израиле превратили военный беспилотник в аэротакси

Проект шестиместного городского аэротакси CityHawk на базе военного транспортного беспилотника подготовила компания Metro Skyways, 19 марта сообщает портал AINonline.
Красная весна 15:06
Технологии

Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве

В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Telesputnik.ru вчера в 08:21
Наука

Ученые выяснили, какие искусственные полимеры помогут лечить болезнь Паркинсона

Портал Поиск вчера в 07:16
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM 09:18
Наука

У коронавируса выявили слабое место

ToDay News Ufa 18 марта в 23:15
Футбол

Мальдини заразился коронавирусом

Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 16:09
Армия и оружие

У военных США в Европе выявили 35 случаев заражения коронавирусом

Среди американских военных, находящихся в Европе, выявлено тридцать пять случаев инфицирования коронавирусом нового типа.
Страна Советов on-line 13:39
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
Общество

В Италии побит новый антирекорд по смертности от коронавируса

В Италии на 21 марта общее число зараженных COVID-2019 составило 53 578 человек.
UfacityNews.ru 15:45
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Здоровье

Гуриев, Парфенов и Прохорова подписали открытое письмо Путину

Врачи, писатели, актеры и журналисты обратились с открытым письмом к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет газета «Ведомости».
Мой Брянск вчера в 05:07
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
REGNUM вчера в 10:58
Общество

Кокорин показал подаренные кроссовки стоимостью до $35 тысяч

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал фото в кроссовках, которые ему подарили на день рождения.
RT на русском 15:17
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала новое откровенное фото

Актриса Кристина Асмус выложила в свой Instagram новый пикантный снимок.
ИнфоСМИ вчера в 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
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