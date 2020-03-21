Коронавирус

Вести.RuВести.RuХоккейный чемпионат мира отменен

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса. Турнира должен был состояться в швейцарских городах Лозанна и Цюрих с восьмого по 24 мая.
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Источник: ФХР рассчитывает, что тренерский штаб сборной России продолжит работу

Матч ТВ14:30

Заслуженный тренер Новиков — об отмене ЧМ: «Жалко, что эти скрепы жизни размыкаются»

Sport24.ru12:11

Юрий Новиков: «Коронавирус показывает, насколько хрупкий наш мир»

Sports.ru14:55

Глава IIHF: говорить о переносе ОИ-2020 рано, но эта опция возможна

РИА Новости14:57

Хоккейная пустота. Чемпионат мира отменен, надежда только на НХЛ?

Спорт-Экспресс10:50

Третьяк: вновь доказали, что наш юниорский хоккей добился большого прогресса

Чемпионат14:49

Якушев поддержал отмену чемпионата мира по хоккею

Газета.Ru12:08
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Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края Ирина Санникова признала вину после обвинений в том, что она скрыла поездку за границу и не соблюдала карантин.
РБК 14:26
Политика

Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Коммерсантъ 13:39
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM 06:41
Политика

Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Российская газета 11:38
Энергетика

Стоимость бензина и воды сравнялась в США

Примерно столько же стоит обычная питьевая бутилированная вода в местном супермаркете.
Quto.ru вчера в 04:59
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
Армия и оружие

ВСУ разместили «Грады» у линии соприкосновения в Донбассе

Неподалеку от населенного пункта Врубовка были замечены три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также 12 боевых машин пехоты.
Политическая Экспертиза вчера в 05:35
Космос

Телескоп Hubble запечатлел «колыбель» массивных звезд

Космический телескоп Hubble сделал снимок облака, где образуются гигантские звезды.
МИР 24 19 марта в 03:16
Общество

Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве

Главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей.
Ведомости 12:28
Происшествия

На Кубани выявлены еще два новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены два подтвержденных новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета 11:14
Здоровье

В Киеве зафиксировали семь новых случаев заражения коронавирусом

Семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтверждены в Киеве, среди заболевших оказались две женщины и пять мужчин, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 14:15
Армия и оружие

Назван способ США убрать Россию из Сирии

По мнению эксперта, для уничтожения ВКС России на базе Хмеймим достаточно 300–400 американских ракет BGM-109 Tomahawk.
Военное дело 06:40
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com 13:18
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 09:07
Происшествия

Депздрав объяснил скопление машин скорой помощи у больницы в Москве

Утром в субботу Telegram-канал Baza опубликовал видео со скоплением машин скорой помощи возле больницы № 2. Канал заявлял, что в автомобилях находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.
РБК 11:33
Шоу-бизнес

Джиган устроил гонки на гидроцикле во время карантина в Майами

Дни24 08:11
Здоровье

Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Evo-rus.com вчера в 09:03
Общество

В Москве подтверждены 6 новых случаев коронавируса

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены в столице, сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Москва 24 12:24
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Общество

Медики подали в суд на премьера Франции из-за «правительственной лжи»

Французские медицинские работники подали в суд на премьер-министра Эдуара Филиппа и бывшего министра здравоохранения Аньес Бюзен за бездействие и утаивание информации о распространении коронавируса на территории страны.
РЕН ТВ 14:02
Футбол

Самый дорогой футболист чемпионата Италии заразился коронавирусом

РБК 14:39
Происшествия

Источник сообщил о задержании в Уфе предполагаемых террористов

Сотрудники ФСБ по Башкирии провели спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников в Уфе, в ходе которой им пришлось открыть огонь, сообщил в субботу РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 14:24
Армия и оружие

Крым стал невидимым для сил НАТО

Что происходит 19 марта в 14:53
Наука

Раскрыт механизм появления коронавируса

Shraibikus News вчера в 05:21
Происшествия

Частный самолет разбился в Ненецком автономном округе

Интерфакс 12:17
Авто

Hyundai представил седан Elantra нового поколения

18 марта 2020 года в пять часов утра по московскому времени прошла мировая премьера корейского седана Hyundai Elantra нового поколения.
Evo-rus.com вчера в 01:38
Авто

JAC привезет в Россию несколько новинок

Китайский JAC Motors, ныне представленный в России пикапом T6 и кроссоверами S3 и S5, скоро расширит свою линейку большим пикапом T8, лифтбеком A5 и полноразмерным кроссовером S7.
Автоновости дня 03:13
Политика

В Москве обвинили США в стремлении подорвать проект «Северный поток-2»

Москва, 21 марта 2020, 16:35 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России обвинили США в желании торпедировать проект «Северный поток-2», об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.
REGNUM 09:35
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