Международная федерация хоккея (IIHF) отменила мужской чемпионат мира по хоккею 2020 года в Швейцарии. Чемпионат отменен из-за коронавируса, сообщили в организации, передает РИА «Новости». Мероприятие планировалось проводить в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

Чемпионат мира по хоккею отменили

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