Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руЧемпионат мира по хоккею отменили

Международная федерация хоккея (IIHF) отменила мужской чемпионат мира по хоккею 2020 года в Швейцарии. Чемпионат отменен из-за коронавируса, сообщили в организации, передает РИА «Новости». Мероприятие планировалось проводить в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.
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Заслуженный тренер Новиков — об отмене ЧМ: «Жалко, что эти скрепы жизни размыкаются»

Sport24.ru12:11
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«20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм

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Появились спутниковые снимки строительства новой российской базы

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Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
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Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
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