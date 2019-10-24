Футбол
RT на русскомЧемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдёт в России
Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам совета организации в Шанхае. Уточняется, что Россия впервые примет чемпионат мира по пляжному футболу. Ранее сообщалось, что совет ФИФА 24 октября выберет страну, которая примет чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года.
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Россия в четверг может получить право на проведение чемпионата мира-2021 по пляжному футболу
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